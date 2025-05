Torna a Roma Damiano David e lo fa per presentare il suo nuovo album, o meglio, il suo primo album da solista, dal titolo “Funny Little Fears”, prodotto da Sony Music. Fuori il 16 maggio, l’album parla del periodo vissuto in questi anni di lontananza dall’Italia e dai Maneskin. Proprio in occasione della presentazione dell’album, l’artista ha avuto modo di parlare della sua avventura artistica e del possibile ritorno insieme ai suoi (ex?) compagni, con i quali ha preso parte a X Factor e poi vinto Sanremo e dopo ancora l’Eurovision. “Quando tornerò alla band, sarò un artista migliore” ha affermato Damiano David, spiegando dunque che un ritorno alle origini non è da escludere. Non ha infatti negato, Damiano, la possibilità, in futuro, di tornare a far musica con Victoria De Angelis e gli altri ex compagni, con i quali ha esordito.

Gli inizi in strada, suonando in giro per Roma, hanno fatto da preludio ad una carriera straordinaria per una band diventata iconica nel giro di pochissimi anni. Attualmente i quattro si sono presi una pausa ma non è detto che non possano tornare a far musica insieme. “Mi sentivo sbagliato e triste, è stato difficile capire il motivo di tanta insoddisfazione” ha spiegato ancora Damiano David nel corso della presentazione del suo nuovo album, spiegando poi di aver lavorato sul nuovo album come una sorta di seduta di psicoanalisi, cercando di capire cosa avesse dentro.

Damiano David tornerà con i Maneskin? Le parole del cantante: “In futuro…”

Durante la presentazione del suo primo album da solista, “Funny Little fears”, Damiano David non ha escluso un possibile ritorno, in futuro, con i Maneskin. Nonostante ciò l’artista ha spiegato di aver sentito il bisogno di lavorare da solo. “Ho sempre avuto l’idea di realizzare un album solista, per giocare con la musica, divertirmi e sperimentare” ha affermato, spiegando di aver sentito quasi l’esigenza di farlo dopo essersi sentito inadeguato a lungo.