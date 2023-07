Damiano David si spoglia sui social/ Scoppia la polemica sul web: “Only Fans ti aspetta”

Damiano David nel mirino del web per una foto nudo: cosa è successo

Damiano David si lascia spesso andare alle provocazioni sui social e sul palco. Il frontman dei Maneskin ha pubblicato diverse foto nudo su Instagram, sfidando la censura. Nelle ultime ore, si è mostrato nuovamente senza veli: “Giusto per essere fastidiosi” ha scritto.

L’artista ha riscosso un successo notevole tra le fan che lo seguono, ma ha attirato su di sé anche l’ira degli hater: “Pare che più sei sfigato e più piaci alla gente“, “Puoi cambiare mestiere nel caso. Only Fans ti aspetta“, “Sa solo provocare, sfigato“, “Ma dai ti prego, sei ridicolo“. Questi sono solo alcuni dei commenti negativi che il leader della rock band ha collezionato sotto la sua foto. Come è spesso accaduto in passato, Damiano non si è curato delle critiche e non ha replicato in nessun modo lasciandosi scivolare tutto addosso.

Dopo sei anni d’amore, Damiano Davide e Giorgia Soleri hanno annunciato la rottura sui social smentendo le voci su presunti tradimenti. Il cantante, dopo settimane dalla separazione, ha pubblicato uno scatto dove appare triste e con i capelli rasati.

La foto pubblicata dal frontman dei Maneskin ha preoccupato i fan che hanno tirato in ballo la sua ex: “Perdere una ragazza come Giorgia…non è per nulla facile…ti posso capire”, “In questa foto sembri molto triste, c’entra la rottura con Giorgia? Torna in te!“. Queste tipologie di commenti si sono susseguiti numerosi sotto il post dell’artista che, però, non ha voluto commentare mantenendo il riserbo sul suo stato emotivo. Che sia davvero in crisi a causa della rottura con l’attivista e scrittrice?

