Damiano David stronca Al Bano/ La replica del leader dei Maneskin su Instagram

Damiano David si mostra nudo con un spinello: la critica di Al Bano

Qualche giorno fa, Damiano David ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dove appare completamente nudo con uno spinello in bocca. Il gesto del cantante non è piaciuto ad Al Bano che ha fortemente criticato la condotta del leader dei Maneskin.

Ai microfoni di Adnkronos, Al Bano ha dichiarato: “Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello“. L’artista ha poi concluso: “Ognuno della sua vita può fare quello che vuole, però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis”. Di condanna, dunque, le parole dell’artista di Cellino San Marco verso l’uso di droghe leggere.

Damiano David la replica ad Al Bano

Damiano David, leader dei Maneskin, è stato protagonista di un duro attacco dopo aver pubblicato una foto nudo mentre fuma uno spinello. Il cantante è stato ampiamente criticato da una fetta di pubblico, nonché da Al Bano che non ha riservato parole mielate per l’artista.

Damiano David è rimasto in silenzio per giorni, finché ha deciso di replicare in modo molto particolare alle parole del cantante di Cellino San Marco. Riprendendo i titoli di giornale sulla questione ha allegato un cuore rosso, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni. Un sottinteso “non mi importa di ciò che gli altri pensano” che è stato apprezzato dai fan e che non vuole dare adito a polemiche. Cosa ne penserà Al Bano della risposta piccata del leader dei Maneskin?

