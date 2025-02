Damiano David e Giorgia Soleri, perché si lasciarono?

La storia d’amore con la sua ex fidanzata Giorgia Soleri è ormai parte del passato, eppure il cantante conserva ottimi ricordi del loro rapporto. Ospite, non molto tempo fa, a BSMT di Gianluca Gazzoli, l’artista ha affermato che Giorgia resta una persona importantissima della sua vita, malgrado gli strascichi dovuti alla rottura e alla fine della loro relazione. Rottura da attribuire, a quanto pare, ad un errore di Damiano, come scritto sui social dall’ex fidanzata, in uno sfogo dal sapore amaro. “Siamo umani, fragili, vulnerabili. Sbagliamo, inciampiamo, cadiamo e ci rialziamo”, le parole dell’attivista.

Oggi però Damiano David cerca di soffermarsi sulle cose belle che hanno unito il suo percorso a quello di Giorgia Soleri, per ben sei anni delle loro vite. “E’ stata una parte importante anche della mia crescita perché mentre il mondo attorno a me cambiava lei era lì, un po’ come un perno su cui muovermi è stata di grandissimo aiuto”, ha detto nell’intervista.

Damiano David parla del rapporto con l’ex fidanzata Giorgia Soleri: “Sarei morto se fossi stato single”

Dunque, Damiano David non può far altro che spendere parole al miele per la sua ex fidanzata, che descrive come una persona profonda e intelligente, capace di insegnargli molto. “Sarebbe andata in maniera molto diversa se fossi stato single, probabilmente sarei morto. L’ho sempre detto apertamente”, ribadisce ancora Damiano.

Sempre in occasione della stessa intervista, in cui ha parlato della rottura con Giorgia Soleri, Damiano dei Måneskin è tornato sul discusso video uscito sui social in cui baciava una ragazza. “Esiste la sfera privata e quella cosa deve rimanere privata. Per me la gente che tira fuori il telefono e mi fa le foto e i video è una follia, è completamente una mancanza di umanità”, le sue parole.

