Damiano David, l’annuncio inaspettato: «Non è un addio». La porta è aperta, Måneskin pronti a stupire di nuovo?

Damiano David torna nei Maneskin? Il cantante ha – finalmente – rotto il silenzio dopo tanto tempo riguardo al suo abbandono della band, rivelando alcuni retroscena che nessuno fino ad ora sapeva. L’ex frontman si è fatto sentire in un’intervista a NME, svelando di aver vissuto con molta pressione il post-Eurovision, un momento della sua carriera che lo ha scaricato fino a portarlo a farsi delle domande sul suo modo di fare musica.

Come sappiamo, ormai da diverso tempo i Maneskin in quanto gruppo non ci sono più. Si sono presi una pausa subito dopo l’Eurovision, annunciando di non essersi sciolti ma di aver deciso di fermarsi un po’ per ritrovare l’ispirazione. Durante l’intervista, Damiano David ha parlato di un possibile ritorno, ma ha delle condizioni ben precise affinchè la rock band possa tornare in auge: “Non voglio sedermi al tavolo con la band e dire: facciamo un disco. Voglio che torni quella sensazione di urgenza artistica, che venga tutto naturale“. Prima di tutto, dunque, la spontaneità e quella scintilla che i Maneskin in quanto band sentivano producendo musica.

Damiano David sul ritorno dei Maneskin: “Lasceremo il segno“

Ma perchè i Maneskin si sono fermati? Il motivo è molto semplice in realtà. Come accade a diverse band, ad un certo punto è arrivato il burnout creativo, che ha reso difficile al gruppo trovare di nuovo la stessa ispirazione di sempre. Loro, che producevano un successo dopo l’altro, hanno iniziato a sentire meno la forza di andare avanti. Lo dice lo stesso Damiano David a NME: “Dopo l’Eurovision eravamo stanchi. Forse lo eravamo già da prima, ma non ce ne rendevamo conto“. La pressione sulla loro band si era fatta troppo forte, anche se i membri dei Maneskin non hanno mai smesso di sentirsi.

Damiano David ha confessato di essere ancora in contatto con loro e che quello che li ha divisi non è stata una rottura ma un “respiro”. Il cantante promette poi che quando torneranno lo faranno per lasciare un segno e dire qualcosa di serio, restando veri come sempre e non solo per stare di fronte ai riflettori.