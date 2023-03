Damiano Davide e Giorgia Soleri sono in crisi?/ Il retroscena su Victoria De Angelis

Damiano David e l’interesse per un’altra artista: la replica da Parigi con Giorgia Soleri

Damiano David, frontman di spicco dei Maneskin, sembra ormai abituato a chiacchiere e indiscrezioni di gossip; da quanto la notorietà ha avuto una crescita esponenziale la sua relazione con Giorgia Soleri è stata spesso oggetto di speculazioni e fake news. Tra gli ultimi, è stato il portale Dagospia a gettare ulteriore benzina sul fuoco riproponendo la teoria della crisi tra il cantante e l’attivista.

I malumori tra Damiano David e la fidanzata Giorgia Soleri – secondo il sito Dagospia – sarebbero iniziati da quando il frontman avrebbe iniziato a nutrire un certo interesse nei confronti di un’altra musicista. Il nome di questa ipotetica outsider non è stato rivelato ma, piuttosto puntuale, è arrivata l’ennesima replica social da parte dei diretti interessati. Il cantante e l’attivista sono infatti impegnati in una dolce vacanza francese, precisamente a Parigi. In virtù delle nuove voci circolate sul loro conto, hanno condiviso diversi post su Instagram ostentando l’amore che li unisce a dispetto delle speculazioni, titolando: “Ville de l’amour”.

Damiano David e Giorgia Soleri: i rumors sul rapporto con Victoria De Angelis

Come anticipato, la stabilità di coppia tra Damiano David e Giorgia Soleri è stata al centro delle curiosità di gossip già diverse volte, spesso attribunedo proprio al frontman dei Maneskin ipotetici interessi in contrasto con l’attuale fidanzata. In particolare, tra i retroscena più chiacchierati si è a lungo parlato sui social della presunta antipatia di Giorgia Soleri nei confronti di alcuni componenti della band rappresentata dal fidanzato.

Secondo i diversi rumors circolati nel tempo, i malumori di Giorgia Soleri sarebbero indirizzati principalmente al rapporto tra Damiano David e Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin ha più volte smentito la natura del gossip ma a fasi alterne la notizia viene riproposta sui social con particolare insistenza. In ogni caso, sembra piuttosto chiaro quanto si tratti di speculazioni prive di fondamento, come testimoniato dalla nuova replica affidata ai social con autori sia Damiano David che Giorgia Soleri. Il viaggio parigino appare come la migliore risposta a chi continua a mettere in dubbio la complicità del rapporto, tirando in causa anche eventuali ingerenze esterne.

