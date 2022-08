Damiano dei Maneskin adotta un gatto cieco/ Il video del primo incontro è virale

Damiano dei Maneskin adotta un gattino vittima di maltrattamenti e cieco da un occhio

Damiano dei Maneskin si è recato, insieme a Giorgia Soleri, presso l’Oasi felina di Pianoro (Bo) ed ha adottato un gatto bianco vittima di maltrattamenti. Il video del loro primo incontro è davvero tenero; bianco, con un miagolio particolare e cieco da un occhio, ma tanto affettuoso il nuovo felino entrato in famiglia.

Il gattino è stato ribattezzato Ziggy Stardust per il diverso colore degli occhi, un rimando al personaggio del cantante David Bowie. Il frontaman dei Maneskin e l’attivista Giorgia Soleri si sono avvicinati all’Oasi felina di Pianoro nel 2021, quando la struttura è stata colpita da un incendio. In quella tragedia sono morti nove gatti e così la coppia ha deciso di fare diverse donazioni continuando a seguire la struttura.

Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri: la dedica al nuovo gattino adottato

Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri hanno da poco adottato un gattino bianco maltrattato, l’attivista non ha perso l’occasione di fare una dedica al nuovo arrivato. Una foto su Instagram e un messaggio di benvenuto al piccolo felino che sembra già essersi ambientato nella nuova casa.

“Ciao, mi chiamo Ziggy Stardust vengo dall’@oasifelinapianoro, dove sono stato salvato dopo atroci sofferenze. Ho 6 anni, miagolo come una papera, scodinzolo come segno di apprezzamento, il mio occhietto azzurro è cieco, ho l’eterocromia e l’anisocoria, mi lavo facendo un rumore molto simile a quello di voi umani quando succhiate il brodo e soprattutto ho raggiunto il massimo livello come gatto-cozza. mi piace dormire, svegliare chiunque con il mio miagolio strozzato e farmi coccolare come se non ci fosse un domani. ci vedremo spesso su questi schermi, ora vado a miagolare in faccia a mio fratello Legolas e a mia sorella Bidet, noncurante della loro perplessità“.













