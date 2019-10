Damiano dei Maneskin, critica per la camicia/ Poliziotti “come cazz* si veste?”, lui…

Damiano, il bel frontman dei Maneskin, nelle passate ore ha raccontato tramite le sue Instagram Stories un episodio spiacevole di cui è stato protagonista proprio questa mattina. “Voglio raccontarvi questo spezzone di vita quotidiana e di grandissima cultura”, ha esordito, prima di spiegare quanto accaduto in Piazza di Spagna. “Avevo una camicia crop top ed un poliziotto ha ritenuto necessario commentare il mio outfit con il suo collega utilizzando testuali parole ‘Guarda come c*zzo è vestito questo!'”, ha proseguito Damiano. Alla luce del commento fuori luogo, il cantante li avrebbe guardati in maniera poco simpatica “e i due si sono permessi anche di alzare la voce”, ha aggiunto. A quel punto però il leader dei Maneskin ha preferito andar via ma appena 100 metri dopo lo stesso commento lo ha ricevuto anche da una ragazza inglese, arrivando così alla conclusione che questo tipo di mentalità è radicata in tutto il mondo. “Volevo solo condividere la mia immensa tristezza, la mia immensa delusione rispetto a questa cosa”, ha proseguito.

DAMIANO DEI MANESKIN CRITICATO DA DUE POLIZIOTTI

Rivolgendosi ancora ai due poliziotti che lo avrebbero commentato in maniera spiacevole questa mattina solo per una camicia, Damiano dei Maneskin ha voluto lanciare un messaggio tramite le Instagram Stories: “Spero che i figli e le mogli di questi poliziotti siano nostri fan. Spero che loro mi vedano perchè voglio che si sappia che più noi (e parlo anche a nome dei miei compagni e di chi la pensa come noi) riceveremo questi commenti più aumenterà il trucco sulle nostre facce, lo smalto sulle nostre mani e più i nostri vestiti saranno stretti ed effeminati per come intendete voi”, ha aggiunto. Damiano ha quindi concluso con un consiglio: “ogni tanto aprite la testa e fate entrare un po’ d’aria così togliete un po’ di schifo ed entra un po’ di aria nuova”, ha chiosato, salutando i suoi follower. Al centro del successo dei Maneskin c’è proprio l’eccentricità nel look che sottolinea il loro grande carattere dando enfasi anche alla loro musica.

