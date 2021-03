Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri stanno insieme da anni?/ “Relazione segreta”

Damiano David e Giorgia Soleri stanno insieme? È da qualche tempo, ormai, che circola il gossip sul leader dei Maneskin, band vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo. Dopo le voci, sempre smentite, di una relazione con la bassista della band, Victoria, Damiano è stato associato alla giovane influencer e non mancherebbero indizi a conferma dello scoop.

Ma gli aggiornamenti che arrivano oggi dal portale VeryInutilPeople non solo confermerebbero che i due abbiano effettivamente una storia ma addirittura da molti anni e segretamente. Alcuni scatti social, infatti, dimostrerebbero che Daniano e Giorgia erano insieme lo scorso anno a Siena, eppure la relazione risalirebbe ad un tempo ancora precedente a questo.

Damiano David e Giorgia Soleri: gli indizi che confermano la storia d’amore

Damiano David e la Soleri potrebbero infatti fare coppia da anni. Nel maggio del 2019 il settimanale Novella 2000 li ha infatti paparazzati insieme. In particolare, nello scatto pubblicato dal settimanale e piazzato anche in prima pagina, Daniano e Giorgia sono insieme, fianco a fianco, e camminano per strada. La foto è accompagnata dalla didascalia “Damiano David preso da lei”. Finita qui? A quanto pare no, visto che il portale fa notare un altro dettaglio molto particolare: un tatuaggio. “Same team” (stessa squadra) è la scritta che entrambi hanno tuatuata sul braccio sinistro. Si tratta davvero soltanto di una coincidenza o è la prova definitiva che i due sono effettivamente una coppia da anni e in segreto?

