Damiano dei Maneskin e la somiglianza con Lady Diana/ Sui social: “È la versione emo”

Per il web, Damiano David dei Maneskin assomiglierebbe alla compianta Lady Diana. E’ dal loro trionfo all’Eurovision Song Contest 2021 che la band romana è sulla bocca di tutto il mondo. Ogni giorno, online, compare un nuovo commento da parte di qualche utente che scopre ”Zitti e buoni” e vuole dire la propria, cattiva o buona che sia. Non sono mancati neanche i pensieri dei personaggi televisivi stranieri, come nel caso delle scandalose frasi pronunciate nella tv bielorussa sui Maneskin o il tweet alquanto indelicato di un’autrice americana.

"MANESKIN? HANNO SCO*ATO L'UNO CON L'ALTRO"/ In Bielorussia "Omosessuali pervertiti"

Ma a parte questi pochi commenti negativi sui nostri giovani ragazzi, il riscontro positivo ottenuto è sicuramente maggiore e più importante. Una prima soddisfazione è arrivata nei giorni scorsi quando hanno annunciato sui social la loro presenza sui palchi del Rock am Ring e del Rock im Park in Germania, in occasione di uno dei più noti festival annuali di musica rock e metal che ha visto suonare, in passato, band del calibro dei Metallica, dei Kiss e degli Aerosmith: ”Europe here we come”.

Morgan/ "Il mondo ha riconosciuto l'eccellenza dei Maneskin, dovreste farlo tutti"

Damiano David e Lady Diana: il confronto

A finire al centro dell’attenzione del web, nelle ultime ore, è la voce della band: Damiano David. Tutto è partito da un utente di Twitter che ha pubblicato una immagine di lui posta di fianco ad una foto di Lady Diana e scrivendo: ”Appena visto qualcuno chiamare il ragazzo sexy italiano dell’Eurovision ‘Emo Princess Diana‘ e voglio morire perché è vero”. Il suo tweet ha ottenuto più di quattromila like e oltre 600 retweet, le due foto scelte effettivamente esaltano alcuni tratti simili tra i due ma l’utente in questione dopo un po’ ha deciso di eliminare il suo post: ”Ho cancellato il tweet di Damiano/Diana perché davvero non mi aspettavo che prendesse seguito, e non so come si sarebbe sentito riguardo al paragone. Non avrei mai voluto turbare o ferire i suoi sentimenti (anche se era positivo!!). Ascoltate la musica dei Maneskin!”.

Sanja Vučić pazza di Damiano David/ "Sono innamorata di lui, è così carismatico"

Sono parole da apprezzare queste, scritte appunto su Twitter da qualcuno che usa un alias al posto del proprio nome, e usate per dimostrare di non aver avuto nessuna intenzione di offendere o turbare il diretto interessato, che però non si è espresso in merito dunque l’eliminazione è dovuta solo al fatto di aver notato un passaparola notevole di quel commento. Intanto il mondo la sta ascoltando eccome la musica di Damiano David e dei Maneskin, con ”Zitti e buoni” sono difatti entrati nella Top 10 Global di Spotify posizionandosi al terzo posto superando addirittura Taylor Swift, Bruno Mars, Justin Bieber, Dua Lipa e The Weeknd.



© RIPRODUZIONE RISERVATA