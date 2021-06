Damiano dei Maneskin, frecciatina agli haters/ “Dove sono quelli che dicevano che…”

I Maneskin, dopo la vittoria all’Eurovision 2021, continuano ad ottenere riconoscimenti e successi. Oltre ad essere gli artisti italiani più ascoltati su Spotify con più di 11 milioni di ascoltatori mensili, stanno scalando le classifiche di tutto il mondo con il brano “Zitti e buoni” che è entrato anche nella classifica inglese dove, una canzone in italiano, non si piazzava da ben vent’anni. La band di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, inoltre, si sta preparando per affrontare un tour italiano che prenderà ufficialmente il via a dicembre con la doppia data di Roma e Milano e per il tour europeo. Nelle scorse ore, inoltre, hanno ottenuto un altro, importante riconoscimento portando Damiano a togliersi qualche sassolino dalla scarpa lanciando una frecciatina agli haters.

La frecciatina di Damiano dei Maneskin agli haters

Felice per ciò che i Maneskin stanno ottenendo, Damiano David, il frontman della band, con un video pubblicato tra le storie della pagina Instgram ufficiale dei Maneskin, lancia una frecciatina a tutti quelli che non hanno creduto nel suo talento e in quello di Victoria, Ethan e Thomas. Era il 2017 quando i Maneskin, dopo aver fatto la gavetta suonando nei piccoli locali e in Via del Corso, a Roma, si presentarono ai provini di X Factor conquistando la fiducia di Manuel Agnelli. Pur arrivando secondi alle spalle di Lorenzo Licitra, conquistarono tutti cominciando a portare a casa dischi di platino e a girare l’Italia e l’Europa in tour. I detrattori, però, non mancano mai e a loro, Damiano, in un video diventato virale, ha detto: “Dove sono quelli che dicevano che saremmo durati 4 giorni dopo X Factor? Perchè a me, oggi, giunge la notizia che siamo 464esimi al mondo. Mica gli ultimi degli stron*i”, ha detto in un video. I Maneskin, infatti, sono tra i 500 artisti più ascoltati al mondo.

