Damiano dei Maneskin furioso dopo Siviglia-Roma/ Frecciata social all’arbitro Taylor!

Damiano dei Maneskin contro l’arbitro di Europa League: la frecciatina

Ieri sera si è disputata la finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Ad uscirne vincitrice è stata la squadra spagnola, che ha sconfitto i ragazzi di José Mourinho ai calci di rigore, al termine di un match lunghissimo, piuttosto teso e nervoso. In particolare, nell’occhio del ciclone è finito il lavoro compiuto dall’arbitro inglese Anthony Taylor. Secondo molti tifosi giallorossi (e non), le sue scelte avrebbero condizionato la gara in favore del Siviglia, come la non assegnazione di un calcio di rigore alla Roma o la mancata espulsione di Rakitic.

Anche Damiano David non ha affatto digerito l’arbitraggio della finale, e ha condiviso un pungente messaggio sulle sue Instagram stories nelle ultime ore: “El dinero siempre gana“, ovvero “il denaro vince sempre“, con in primo piano l’immagine dell’arbitro. Il leader dei Maneskin, tifosissimo della Roma, ha così lanciato una stoccata a colui che, a suo dire, avrebbe sfavorito la sua squadra del cuore. la story condivisa dal cantante presto si è diffusa sui social ed è stata condivisa anche su Twitter, dove alcuni tifosi spagnoli non hanno affatto apprezzato tale illazione.

Damiano David al centro dell’attenzione (e delle polemiche) negli ultimi giorni

Ma negli ultimi giorni Damiano David è spesso finito al centro delle attenzioni mediatiche, e non solo per questa ultima frecciatina. Il cantante dei Maneskin, infatti, ha sorpreso tutti con un nuovo taglio, color rosso fuoco, che ha lasciato i fan a bocca aperta. Numerosissime le reazioni sui social, tra chi ha apprezzato il drastico cambio di stile e chi, invece, avrebbe preferito una scelta meno appariscente.

Ma il cantante, negli ultimi giorni, è finito anche nel mirino delle critiche di un suo illustre collega, Al Bano. Il cantautore di Cellino San Marco ha infatti criticato la scelta del giovane frontman di esibirsi nudo sui social, a letto, con uno spinello in mano. “Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello” aveva confessato. Presa di posizione che ha ricevuto la pronta reazione di Damiano, che ha cercato di non dare troppo adito alle polemiche.

Damiano, cariño mío el Sevilla no tiene dinero ni para comprarse un delantero.

Osea literalmente la Roma tiene 3 veces más dinero que el Sevilla osea que ya me explicas pic.twitter.com/gAJ9drzLyI — ❤️‍🩹 (@NeryBM) May 31, 2023













