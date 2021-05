“Damiano ha sniffato cocaina all’Eurovision”/ Video, Maneskin: “Falso! Faremo test”

I Maneskin trionfano all’Eurovision Song Contest 2021, ma sui social finisce nel mirino Damiano, accusato di aver sniffato cocaina durante la diretta tv. In molti hanno chiesto la squalifica dell’Italia, soprattutto in Francia, ma il cantante ovviamente non ci sta. «Polemiche sterili. Senza senso», ha detto all’Ansa tornando a mente fredda sulla bufera che lo ha travolto dopo la vittoria. «La cosa bella è che neanche poteva sembrare. Mi sono abbassato sul tavolino, ma le mani erano in vista», ha spiegato Damiano dei Maneskin. «Sono davvero stupito. Io non uso droghe». A difenderlo anche Victoria, compagna di band: «Non abbiamo mai fatto uso di stupefacenti, tantomeno in diretta tv. Per fugare ogni dubbio abbiamo anche chiesto di sottoporci al test: noi siamo contrari alle droghe».

Infatti l’EBU, The European Broadcasting Union, che organizza e promuove l’Eurovision Song Contest 2021, è intervenuto ufficialmente sulle polemiche spiegando che Damiano David si sottoporrà ad un test antidroga volontario. (agg. di Silvana Palazzo)

DAMIANO E IL “CASO” DROGA: INTERVIENE L’EBU

Non si placano le polemiche attorno alla vittoria dell’Eurovision Song Contest da parte dell’Italia grazie ai Maneskin, il cui frontman, Damiano David, è accusato in queste ore di avere assunto cocaina di fronte alle telecamere. Accuse totalmente gratuite e nate sui social network da parte di alcuni utenti e poi riprese dai giornali stranieri, non ultimo “Paris Match“, attaccato in mattinata da Selvaggia Lucarelli su Instagram.

Intanto, però, in questi minuti è arrivato il comunicato stampa dell’EBU (European Broadcasting Union – Unione europea di radiodiffusione) sulla vicenda: “La band ha respinto con forza le accuse di uso di droga e il cantante in questione si sottoporrà a un test anti-droga volontario dopo l’arrivo a casa. Questo è stato richiesto da loro ieri sera, ma non lo si è potuto organizzare immediatamente. La band, il loro management e il capo delegazione ci hanno informato che nessuna droga era presente nella Green Room e hanno spiegato che un bicchiere è stato rotto al loro tavolo. L’EBU può confermare che il vetro rotto è stato trovato dopo un controllo sul posto. Stiamo ancora guardando attentamente i filmati e aggiorneremo con ulteriori informazioni a tempo debito”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

“DAMIANO DEI MANESKIN HA SNIFFATO COCAINA”: L’ACCUSA ASSURDA

“Damiano David dei Maneskin ha sniffato cocaina”. L’accusa choc giunge dal web, dove, ancora prima che l’Italia fosse proclamata la nazione vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2021, tenutosi nella serata di ieri a Rotterdam, è partito un vero e proprio linciaggio mediatico ai danni del frontman della nostra rock band, che con “Zitti e buoni” ha riportato lo Stivale sul tetto musicale d’Europa a trentuno anni di distanza dall’impresa continentale targata Toto Cutugno. A lanciare il sasso per primo è stato un utente del social network Twitter, che ha scritto in inglese: “Please, tell me someone else spotted Italy having a line of coke on national television”. Un’accusa alla quale ne sono seguite altre nel corso della serata, tanto da approdare addirittura in conferenza stampa per mezzo di un giornalista svedese. Ora, al di là di qualsiasi buonismo, campanilismo, patriottismo e così via, c’è da dire che si tratta di un’affermazione (questa sì) davvero allucinante, dovuta a un gesto innocente fatto dal cantante mentre era seduto al proprio tavolino con gli altri componenti della band in attesa che fosse comunicato il nome del vincitore della kermesse.

“DAMIANO HA SNIFFATO COCAINA” (MA NON È VERO)

Proviamo dunque a spiegarvi da dove nasca esattamente l’accusa nei confronti di Damiano David circa la sua presunta “sniffata” di cocaina. A un certo punto, mentre venivano resi noti i punteggi, l’artista serra i pugni, quasi come se fosse un’esultanza (e probabilmente lo era), poi si china improvvisamente sul tavolino, sotto gli occhi dei suoi “compagni di squadra”. Sarebbe questo, stando alla ghigliottina del web, il momento chiave, quello in cui l’italiano avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti. Tuttavia, come si evince agevolmente dai filmati disponibili online, è che tanto il viso quanto il naso di Damiano sono molto distanti dal tavolo affinché potesse riuscire ad aspirare qualsiasi cosa. Inoltre, il gesto dura al massimo per un secondo e, a rigor di logica, è impossibile che a quella velocità sia riuscito a fare ciò che gli rimprovera l’universo telematico. In conferenza stampa, Damiano ha sottolineato di non fare uso di droga e, poco più tardi, nelle stories di Instagram dei Maneskin è comparso il seguente messaggio: “Siamo davvero choccati per quello che alcune persone stanno dicendo sull’uso di droghe da parte di Damiano. Noi siamo contro la droga e non ne abbiamo mai fatto uso. Siamo pronti a sottoporci ai test, non abbiamo niente da nascondere. Siamo venuti qui per suonare la nostra musica e siamo così felici per la nostra vittoria all’Eurovision. Vogliamo ringraziare tutti per il supporto. Il rock and roll non muore mai. Vi amiamo”. Capito, dietrologi? Ora state “zitti e buoni”…





