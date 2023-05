Damiano dei Maneskin nudo su Instagram celebra la fine del tour/ Lazza lo punzecchia!

Damiano dei Maneskin nudo su Instagram festeggia la fine del tour

Damiano David ha sempre fatto della provocazione uno dei tratti distintivi della sua eccentrica e multiforme personalità artistica. Il leader dei Maneskin è una delle grandi rivelazioni musicali degli ultimi anni e, assieme alla band, ha girato l’Europa e il mondo per portare in giro la sua musica e farla conoscere al grande pubblico. Nell’ultimo periodo la formazione è stata in tour, concluso da poco, e il cantante ha voluto celebrare questa conclusione con uno scatto su Instagram che non è di certo passato inosservato.

“Il tour è finito significa che sarò nudo a fumare canne tutto il giorno“: è questa la didascalia scritta a corredo del post, la perfetta descrizione di quello che la fotografia mostra. Completamente nudo, coricato a letto, con un cuore nero che gli copre le parti intime e con uno spinello in bocca: così Damiano ha celebrato la fine del tour e spiegato, con fare provocatorio, come abbia intenzione di trascorrere le sue giornate ora che è libero da impegni musicali.

Lazza, il commento ironico al post di Damiano dei Maneskin

Lo scatto intimo di Damiano David ha ovviamente fatto impazzire i fan, che hanno inondato il post di like e commenti. Tra questi spicca anche quello di un collega del frontman dei Maneskin, Lazza, che ironicamente ha scritto: “Stai sempre ca*’all’aria oh“. Rosa Chemical, invece, ha reagito con un semplice monosillabo: “Sì“. Tantissimi i commenti di apprezzamento per una foto che ha letteralmente mandato in visibilio i fan, ma che ha anche attirato a sé numerose critiche.

L’eccentrica e a tratti provocatoria personalità di Damiano David è infatti spesso oggetto di critiche e più volte è finito nel ciclone delle polemiche. Ma, oltre agli eccessi sul palco e sui social, il suo nome è chiacchieratissimo anche per la storia d’amore con la fidanzata Giorgia Soleri, che ha da poco partecipato a Pechino Express. La coppia, nonostante le continue ed insistenti voci di crisi, è più solida ed innamorata che mai. E lo dimostrano spesso attraverso scatti e romantiche dediche social.

