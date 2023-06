Damiano dei Maneskin: “scuola? Bocciato due volte”/ “Ho la terza media, al liceo…”

Damiano David, frontman dei Maneskin, rompe il silenzio sul suo complesso e travagliato rapporto con il mondo della scuola. Ospite del podcast Cachemire, Damiano ha ammesso che il periodo del liceo è stato senza dubbio uno dei “più complessi” della sua vita, al punto da essere stato costretto a cambiare nel corso della sua carriera scolastica ben due istituti, il liceo scientifico Malpighi e il liceo linguistico Montale a Roma.

Tra le motivazioni alla base di questo rapporto così difficile con la scuola, problemi di varia natura e anche le numerose assenze di Damiano, ora frontman di una delle band di maggiore successo negli ultimi anni. Il cantante, nel corso del podcast, ha infatti confessato di essere stato costretto a ripetere due volte gli anni a causa di una bocciatura al primo anno e poi di una seconda al quarto anno di scuola superiore, sia a causa delle assenze ma anche delle diverse materie con media insufficiente. Delle sue difficoltà scolastiche Damiano in realtà aveva già parlato in un video pubblicato sul suo profilo TikTok, dove aveva spiegato di avere la terza media come titolo di studio. Un video diventato virale in poco tempo, attirando migliaia tra commenti e reazioni, anche da parte di studenti ed ex studenti degli istituti scolastici frequentati dal cantante dei Maneskin.

Damiano, il difficile rapporto con la scuola e la rinuncia agli studi per i Maneskin: “ero mattissimo”

Intervistato dal podcast Cachemire, Damiano David dei Maneskin ha condiviso i suoi ricordi degli anni adolescenziali ripercorrendo le sue difficoltà scolastiche fino alla decisione di abbandonare gli studi, quindi senza conseguire il diploma di maturità, per dedicarsi interamente alla sua grande passione per la musica. In particolare, ricorda che “ho avuto un periodo (dopo il successo della band, ndr) in cui ero mattissimo e volevo comprare il cartellone d’affissione accanto alla scuola per metterci solo cose mie” e rispondere in questo modo alle frequenti critiche che riceveva dalla sua insegnante di italiano.

“Terza media e si va a conquistare il mondo” dice Damiano dei Maneskin sul video di TikTok, dando il primo indizio sul suo difficile percorso scolastico che ha approfondito nel corso del podcast. Svela anche un retroscena sulla partecipazione a X Factor durante il periodo scolastico, svelando che all’epoca la scuola che frequentava gli aveva negato la possibilità di recuperare queste assenze per motivi di lavoro.











