Lo sfogo dell’ex tronista Damiano Foti contro Gloria: “Dama subdola perché…”

Damiano Foti di Uomini e Donne ripensa alla sua avventura nel dating show di Maria De Filippi e in una intervista rilasciata a Casa Lollo, ripercorre un po’ tutte le tappe salienti del suo percorso su Canale 5. Tra i tanti argomenti affrontati da Damiano, spiccano le critiche non troppo velate a Gloria. Il ragazzo è rimasto piuttosto perplesso e infastidito da alcuni atteggiamenti della dama, che a suo dire sarebbe a Uomini e Donne più per motivi lavorativi che per fare un percorso vero e proprio. Un sospetto che gli è venuto analizzando il suo percorso a Uomini e Donne.

“E’ subdola, sappiamo che si è frequentata con Sebastiano, ma anche tra loro nulla di fatto. E in Gloria c’è un po’ questa costante…”, ha aperto Damiano. L’ormai ex cavaliere, interpellato da Lorenzo Pugnaloni, ha poi spiegato meglio il suo pensiero su Gloria, gettando qualche ombra sulla dama.

Damiano di Uomini e Donne duro nei confronti di Gloria: accuse pesanti da parte dell’ex tronista

“Se guardo al passato di Gloria mi sembra quasi che lei sia a Uomini e Donne per lavoro e non per il percorso, perché effettivamente tutti gli indizi ti portano a pensare che lei cerca sempre il centro studio”, la provocazione di Damiano.

Un’ipotesi che effettivamente sembra trovare riscontri anche tra i fan di Uomini e Donne, che evidentemente la pensano allo stesso modo dell’ex tronista. Altri invece credono che Gloria semplicemente non abbia trovato la persona giusta. Damiano, dal canto suo, è giunto a questa conclusione. “Non so se quel che dico è vero o meno ma i suoi comportamenti mi portano a pensarlo”, ha aggiunto il ragazzo.

