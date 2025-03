Damiano e Margherita Tercon, due fratelli autistici e il loro motto

Simpatici, tenaci e sinceri: Damiano e Margherita Tercon sono due fratelli autistici. Il primo ha ricevuto la diagnosi a poco più di vent’anni, mentre la secondogenita Margherita ha scoperto di essere nello spettro autistico poco tempo fa. Da lì, ha iniziato a fare attivismo sui social per infondere consapevolezza sul tema della neurodivergenza. Il loro motto? “Niente è impossibile se ci credi davvero“, e per i due fratelli è stato davvero così, dato che hanno esordito sui palchi più famosi del Paese come Italia’s Got Talent e Tú sí que vales.

Oggi Damiano ha 42 anni e impara l’autonomia grazie all’aiuto della sorella, la quale si definisce una sibling, termine usato per indicare quei parenti che si prendono cura di un caro in difficoltà. Margherita ha sempre avuto una missione: creare qualcosa di grande insieme a suo fratello, e da quando nelle loro vite è entrato anche Philipp, fidanzato di lei, hanno iniziato a fare diversi contenuti sui social e numerosi spettacoli. Tutto ciò, riesce a renderli felicissimi: “Gli occhi di mio fratello brillano come non era mai accaduto prima. Fino a quel momento pugni, schiaffi, insulti avevano spento ogni luce. In trentasei anni non lo avevo mai visto felice“, aveva dichiarato la ragazza.

Damiano e Margherita Tercon, il film sulla loro vita con Matilda De Angelis

Un ciuffo rosa e un sorriso a trentadue denti quello di Margherita Tercon, che nel corso della sua vita ha assistito al bullismo fatto al fratello Damiano, il quale ha ricevuto tantissime porte in faccia. Resasi conto di non voler più subire queste vessazioni, ha deciso di aiutarlo a costruirsi un futuro migliore. Lui, “omone autistico di 120 chili”, come lo definisce lei, saltella qua e là ogni volta che è felice, dimostrando gioia con il suo caratteristico “sìììì”, un grido che fa quando è molto contento.

Nel corso della sua carriera, Damiano e Margherita Tercon hanno fondato un gruppo teatrale, i “Terconauti“, e le loro vicende si sono trasformate anche in un bellissimo film con Matilda De Angelis dal titolo “La vita da grandi“. La pellicola racconta delle loro difficoltà, le loro peculiarità e le strategie che hanno trovato per stare nel mondo. La loro storia è qualcosa di grande e soprattutto, ci insegna che la neurodivergenza non è un limite, ma una grande occasione.