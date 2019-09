Damiano Er Faina Coccia e Sharon Macrì/ Falò di confronto o abbandono? (Temptation Island Vip)

DAMIANO ER FAINA E SHARON MACRÌ VERSO IL FALÒ?

E’ mistero quando si tratta di Damiano Er Faina e Sharon Macrì a Temptation Island Vip. In questi giorni non si è parlato che del romano e non solo per via del suo modo di fare, di essere e del suo passato fatto di critiche e offese, ma anche perché ha già chiesto il falò di confronto alla fidanzata. Il video promo della puntata di questa sera del reality estivo sui sentimenti mostra il romano al falò di confronto al cospetto di Alessia Marcuzzi pronto a capire se la fidanzata si presenterà o meno e come mai si è comportata in questo modo “trasgressivo” in questi giorni nonostante il fatto che da un mese ormai parlano del programma: “Perché si è comportata al contrario?”, si chiede Damiano all’incontro con Alessia Marcuzzi. Lo stesso promo mostra Sharon Macrì combattuta dopo la richiesta di Damiano, avrà paura di incontrarlo o lei vorrebbe continuare il suo percorso per mettere il fidanzato alla prova? Lo scopriremo solo questa sera, intanto, ecco qui il video promo della seconda puntata.

DAMIANO ER FAINA E SHARON MACRÌ HANNO LASCIATO TEMPTATION ISLAND VIP 2019?

Il mistero più grande però riguarda proprio Damiano Er Faina e Sharon Macrì e la loro assenza in alcuni video spoiler di Temptation Island Vip pubblicati sui profili social del programma. Stando alle ultime anticipazioni, sembra proprio che i due possano aver abbandonato il programma. Nel video in cui i ragazzi appaiono tutti nel pinnettu, in molti hanno notato l’assenza di Damiano. A questo punto tutti si chiedono, Er Faina e Sharon hanno abbandonato il programma? L’unica cosa certa al momento è che lui ha chiesto il falò di confronto e se Sharon si è presentata, per loro è arrivato il lieto fine, ma se così non fosse? Durante il suo confronto con i single del villaggio, Sharon si è detta “sicura” dei sentimenti e della fedeltà di lui ma ha ammesso “di esserlo un po’ meno” su se stessa, questo le avrà impedito di presentarsi al falò oppure no?

SOSSIO ARUTA E WEB CONTRO ER FAINA

Questa settimana è successo di tutto e non solo per via del promo di Temptation Island Vip 2019 che mostra Damiano Er Faina alle prese con il falò di confronto, ma perché sui social e sul web è successo di tutto. Alcuni dei profili più seguiti sui social per meme, foto e gif divertenti, hanno deciso di boicottare il romano sottolineando, ancora prima della messa in onda della prima puntata, il fatto che non avrebbe pubblicato materiale riguardante il romano. Subito dopo le accuse più gravi sono arrivate da Sossio Aruta. Chi segue i canali di Er Faina sa bene che il romano c’era andato giù pesante con il re leone che, appena ha potuto, si è tolto il sassolino della scarpa imitando il romano nei gesti e nelle offese e rivoltandogliele contro al grido di: “Alla fine ce l’hai fatta: l’anno scorso hai rotto i c…i a me, mi hai insultato, e ora vai a Temptation Island Vip? Ma vip de che? Sei diventato vip perché hai insultato mezza Italia, compreso il sottoscritto e Barbara D’Urso? Ma non ti vergogni?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA