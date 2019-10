Damiano Er Faina e Sharon Macrì/ Video, la faida con Tina Cipollari non si ferma!

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Damiano ‘Er Faina’ Coccia e Sharon Macrì. Dopo Temptation Island Vip 2, la coppia è stata ospite a Uomini e Donne ed è qui che ha avuto luogo un accesissimo scontro con Tina Cipollari. Quest’ultima ha ammesso di mal vedere Er Faina per un motivo ben preciso: “Mio figlio lo contattò per dire ‘perché stai dicendo queste cose di mia madre’ e lui lo insultò“. Uno dei figli della Cipollari è stato infatti un follower di Er Faina, che di contro ha però negato tutto e rispedendo al mittente. “Tu non sei un uomo, l’hai dimostrato“, ha aggiunto Tina quando Damiano ha affermato di poter farle le sue scuse solo se lei le avesse fatte a sua volta. “Fai schifo”, ha ribadito ancora, aggiungendo anche un “bugiardo”, non appena Er Faina ha negato di aver mai insultato il figlio dell’opinionista. Clicca qui per guardare il video di Er Faina e Tina Cipollari.

Damiano ‘Er Faina’ Coccia e Sharon Macri: continua la faida con Tina Cipollari

Sharon Macri e Damiano Coccia avrebbero dovuto parlare del loro rapporto a Uomini e Donne, ma la discussione si è diretta verso un episodio avvenuto quattro anni fa e legato a Tina Cipollari. L’ex di Temptation Island Vip 2 non ha comunque digerito di essere stato accusato di mentire, essendosi sempre vantato di essere sincero. Per quanto, spesse volte, piuttosto crudo. A distanza di qualche giorno dalla messa in onda della puntata, Damiano ha deciso di tornare sull’argomento, sfruttando il suo profilo Instagram. “Tina, perché hai tirato in mezzo tuo figlio. Perchè? Te l’avevo detto che stavi a fa ‘na c#zz#t#. Ma poi ho capito perché l’hai fatto, perché non avevi una base seria su cui attaccarmi“. Ha poi continuato: “Pubblicherò le conversazioni che ho avuto con tuo figlio quattro anni fa, dove non mi sono mai permesso di dirgli figlio di putt#n#, anzi“.

Damiano ‘Er Faina’: nuovo confronto con la Cipollari?

Sono trascorsi però diversi giorni da quando Er Faina ha pubblicato la clip e ancora non ha voluto presentare le prove di cui dice di essere in possesso. Clicca qui per guardare il video di Er Faina. Ci sarà l’occasione per un nuovo confronto in tv? Intanto la fidanzata Sharon Macri è ritornata a pieno ritmo a lavoro, come comunica sui social. Meno attiva del compagno, preferisce tenersi a debita distanza da tutte le piattaforme e compare di rado anche nelle Storie di lui. Sappiamo però che ha appena festeggiato il compleanno del padre.



