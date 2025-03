Tutto su Damiano Foti, il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne spunta Damiano Foti che è il “Co-Founder Aesthetic Luxury Fitness Club. Dottore in scienze motorie e con un Master in Scienza dell’alimentazione, lavora nel settore da vent’anni e ha aiutato tantissime persone a rimettersi in forma e ritrovare la fiducia in se stessi. “Ricomposizione corporea, preparazione atletica, nutrizione dello sportivo sono le mie aree di specializzazione. Aesthetic oggi rappresenta la sede fisica della mia professione, un format altamente tecnico che soddisfi a 360 gradi le richieste dell’utente, un team di professionisti che lavorando in sinergia accompagnando il cliente al raggiungimento del suo obiettivo”, scrive nella sua biografia ufficiale.

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne si è fatto notare per il fisico possente, muscoloso e per i vari tatuaggi che ha sparsi per tutto il corpo.

Damiano Foti tra Morena e Gloria a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 20 marzo 2025, Damiano Foti guadagna il centro dello studio per confrontarsi con le dame che sta conoscendo. Il cavaliere, infatti, ha deciso di non fermarsi alla prima donna che gli è piaciuta ma di uscire con più persone. Il cavaliere, così, sta uscendo con Morena Farfante con cui, come raccontano entrambi nella puntata odierna di Uomini e Donne, c’è stato un bacio.

Il cavaliere, però, ha deciso di uscire anche con Gloria Nicoletti e anche con quest’ultima c’è stato un bacio. Morena scopre tutto in studio e decide di alzarsi e tornare al suo posto non volendo condividere le attenzioni di Damiano con un’altra dama.