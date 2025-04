Damiano Foti rompe il silenzio dopo l’addio a Uomini e Donne

L’avventura di Damiano Foti a Uomini e Donne si è conclusa nel corso della puntata trasmessa il 7 aprile durante la quale, dopo aver trascorso del tempo in camerino, è rientrato in studio annunciando l’addio ufficiale alla trasmissione. Una decisione che il cavaliere ha maturato dopo la lite con Gianni Sperti e Tina Cipollari che non hanno creduto al fatto che abbia solo dormito con Flavia, una dama che stava conoscendo. Dopo la messa in onda della puntata, Damiano Foti ha raccontato a Casa Lollo i motivi per cui ha deciso di abbandonare il dating show di canale 5.

A Lorenzo Pugnaloni ha così spiegato che, dopo le ultime discussioni con Gianni Sperti e Tina Cipollari, non riusciva più a divertirsi: “Non è più una sensazione piacevole, non è più una cosa che ti entusiasma, mi sono detto, perciò, non hai più motivo di restare qui”, ha detto l’ex cavaliere.

La verità di Damiano Foti su Uomini e Donne

Damiano Foti ha ribadito che, in passato, ha affrontato un percorso per migliorare caratterialmente spiegando di aver deciso di lasciare Uomini e Donne per non rischiare di cadere nei canoni del passato. “Non ci tengo a perdere la pazienza, ho fatto un grande lavoro su me stesso per non perderla più”, ha detto Damiano. L’ex cavaliere, poi, si è lasciato andare ad uno sfogo anche su Instagram spiegando anche perché ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi.

“Non ci tengo a perdere la pazienza, ho fatto un grande lavoro su me stesso per non perderla più”, ha fatto sapere. Infine, di fronte ai continui attacchi, ha detto: “Ho dimostrato a me stesso chi sono, voi non lo sapete? Sti ca***. Vi sembro poco umile perché non perdo la dignità stando in tv? Ancora più sti ca***”.

