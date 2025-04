Damiano Foti e la conoscenza con Flavia a Uomini e donne

Damiano Foti è stato uno dei protagonisti della puntata di Uomini e Donne del 4 aprile 2025 durante la quale il cavaliere del trono over si è accomodato al centro dello studio per raccontare i dettagli dell’appuntamento con Flavia, arrivata in trasmissione esclusivamente per lui. Damiano e Flavia raccontano di essere usciti insieme e di aver poi dormito insieme senza, però, scambiarsi un bacio. Un racconto a cui sia Tina Cipollari che Gianni Sperti non credono.

“È andata molto bene, Flavia è una persona molto divertente e molto spontanea. Non me l’aspettavo così coinvolgente”, racconta Damiano, parlando della serata passata assieme. E prosegue: “Siamo andati in centro, ma lei era molto stanca. Siamo tornati in albergo e Siamo saliti in camera sua”. “E abbiamo riposato”, precisa Flavia

Scontro tra Damiano Foti e gli opinionisti di Uomini e Donne

Il racconto di Damiano e Flavia non convince affatto lo studio e gli opinionisti di Uomini e Donne. “Voi andate in camera insieme, dormite insieme e non vi date neanche un bacio? Ma chi ci crede”, sbotta Gianni. “Ma chi ci crede”, aggiunge ancora Tina che è totalmente d’accordo con il collega.

“Tu non dai importanza al bacio e al dormire con una persona. Sei superficiale come al solito”, dice Gianni. “Stai tranquillo”, risponde Damiano. “Non sto tranquillo per niente quando qualcuno tenta di prendermi per il cu*o”, sbotta l’opinionista. “Sei un bugiardo seriale” dice ancora Tina. Contro Damiano si scaglia anche Morena: “Viviamo nella stessa città. Sei sempre in giro, nelle discoteche. Sei ridicolo. Io lavoro in un locale nel weekend e, venerdì sera, una mia amica mi ha detto di averlo visto in un locale e anche un suo amico dj dice la stessa cosa”. Dopo lo scontro con Gianni e Tina, Damiano lascia lo studio.

