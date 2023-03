Damiano Michieletto, chi è/ Regista di Animal farm: “Opera? Linguaggio è fighissimo”

Damiano Michieletto, chi è il regista veneziano

Damiano Michieletto sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 24 marzo, di Oggi è un altro giorno. Michieletto è regista dell’opera “Animal Farm”, nuovo lavoro del compositore russo Alexander Raskatov, tratto dall’omonimo capolavoro di George Orwell (“La fattoria degli animali”). Veneziano classe 1975, si è laureato in lettere e diplomato alla Paolo Grassi di Milano. Debutta al festival di Wexford nel 2003 con l’opera “Švanda Dudák” di Jaromir Weinbeger.

Uomini e donne: Alessandro Schiavone a L'isola dei famosi?/ "Scordo Desdemona..."

Il successo in terra irlandese gli apre le porte per l’esordio nel 2004 a Pesaro con “Il trionfo delle belle” di Stefano Pavesi e l’anno successivo a Firenze con “Il barbiere di Siviglia”. La consacrazione internazionale definitiva di Michieletto arriva quando Alexander Pereira, diventato sovrintendente del Festival di Salisburgo, gli affida la nuova produzione di “Bohéme” nel 2012 e quella di “Falstaff” nel 2013, ambientata nella Casa di riposo per musicisti di Milano.

Benedetta e Mattia, bacio ad Amici 22/ Cos'è successo durante il Serale, i rumors

Damiano Michieletto: “Il linguaggio dell’opera è fighissimo”

Ricordando il suo percorso lavorativo, Damiano Michieletto ha detto intervistato da Repubblica: “Alla Paolo Grassi, dove seguivo il corso di regia, un insegnante giapponese, Kuniaki Ida, mi disse: tu devi fare l’opera, è lo strumento ideale per veicolare le tue visioni. Poi venne l’estate, non avevo dimenticato quel suggerimento, presi l’automobile e andai al Festival di Aix-en-Provence a vedere il Don Giovanni diretto da Abbado, regia di Peter Brook… Fu quella la mia prima esperienza da spettatore consapevole, e mi resi immediatamente conto che il linguaggio dell’opera è fighissimo: hai una storia, la musica, i cantanti, le scene, le luci, un’équipe che lavora con te”. A inizio marzo, Al National Opera & Ballet di Amsterdam, si è tenuta la prima di “Animal Farm”. Il libretto è dello scrittore e drammaturgo britannico Ian Burton. Le scene sono firmate da Paolo Fantin, i costumi da Klaus Bruns, le luci sono curate da Alessandro Carletti e la coreografia è di Thomas Wilhelm.

LEGGI ANCHE:

Borrelli “Camorristi? Via diritto genitorialità”/ “Gli vanno levati i figli a 1 anno”

© RIPRODUZIONE RISERVATA