Damiano Schiozzi, chi è il figlio di Jane Alexander/ Il sogno di diventare attore

Jane Alexander ha raggiunto la popolarità grazie alla fiction “Elisa di Rivombrosa“, dove interpretava uno dei personaggi più perfidi ma in cui lei ha saputo calarsi perfettamente. Quella serie le è però rimasta nel cuore anche per un motivo che va al di là della sua esperienza professionale: qui, infatti, ha conosciuto il suo ex compagno, Christian Schiozzi, con cui ha vissuto una delle storie d’amore più importanti della sua vita. Da questa unione è nato il suo unico figlio, Damiano.

Jane Alexander: "La dipendenza dall'alcol? Non sapevo fermarmi"/ "Autodistruttivo"

Nel momento in cui i due hanno deciso di separarsi il ragazzo, che oggi ha diciassette anni, è andato a vivere con la mamma con cui ha ora un rapporto fortissimo, Pur essendo ancora giovanissimo, lui sembra avere già le idee chiare sul suo futuro.

Damiano Schiozzi e il rapporto con mamma Jane Alexander

Jane Alexander ha sempre fatto il possibile per tutelare la sua vita privata, venuta però alla ribalta nel corso della sua esperienza al “Grande Fratello Vip” di qualche anno fa. Ed è stato proprio qui che ha avuto modo di parlare del rapporto con suo figlio Damiano, sottolineando quanto i due siano legati.

FIDANZATO JANE ALEXANDER/ "Dopo la sbandata sono felice con Gianmarco Amicarelli"

Il ragazzo ha già iniziato da qualche anno a studiare recitazione per portare avanti quello che è il suo grande obiettivo: diventare attore. E ha già avuto modo di fare una prima esperienza con una stella del calibro di Ridley Scott, che l’ha voluto nel suo film “All the money with love“. Talento e determinazione non mancano e potranno essere certamente determinanti nel prosieguo della sua carriera.

LEGGI ANCHE:

Jane Alexander: "Troppo magra? Ho avuto la candida intestinale"/ "Non sto male"

© RIPRODUZIONE RISERVATA