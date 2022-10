Damiano Severoni, chi è Sancho il concorrente Il Collegio 7/ Uno Tsunami dentro la scuola

Chi è Damiano Severoni “Sancho”, il cocco dei nonni concorrente a Il Collegio 7

Tsunami, questo è il soprannome con cui la madre ha registrato suo figlio Damiano Severoni e vedremo se lo sarà anche a Il Collegio 7. Lei lo definisce un vulcano in continua eruzione che pensa mille mila cose da non fare e ne fa altrettante, se non di più. Davide Severoni, detto Sancho è uno dei venti collegiali della settima edizione del Collegio. Originario di Tivoli in provincia di Roma, Davide ha sedici anni e nella vita per il momento ha solo due grandi amori: la madre e la nonna Rita.

È proprio così che il giovane tivolese ha aperto la sua presentazione nella backstories, affermando che “Ho moltissime fan, ma la numero uno è sicuramente nonna Rita che è la persona a cui voglio più bene al mondo”. Nell’introdurre il pubblico all’interno della sua vita Damiano Severoni è passato attraverso uno spiraglio doloroso legato alla mancanza di un padre durante tutta la sua esistenza. Nonostante questo punto debole che intacca la personalità giovane e frizzante, il sedicenne riversa tutta la sua riconoscenza nei confronti della madre, una donna capace di essere per lui la più forte che abbia mai conosciuto.

Damiano Severoni e la sua genuinità

La peculiarità di Damiano Severoni è quella di mostrare spontaneamente la sua genuinità e il suo lato sensibile senza celarle dietro maschere da duro anzi, al contrario, fa emergere la sua generosità nei confronti del prossimo, soprattutto verso le signore anziane del suo quartiere. Il suo rapporto con la scuola è variabile come il meteo infatti, da come si percepisce dalle registrazioni dei provini, potrebbe rientrare tra gli studenti che il collega Davide di Franco considererebbe meritevoli di copiare dai suoi compiti. Storia impreparato ma latino sufficiente.

La personalità di Damiano Severoni è estroversa e solare ma allo stesso tempo riservata. Sui profili social è piuttosto schivo, nonostante i circa 6.000 follower su Instagram. Un piccolo accenno alla sua sfera emotiva lo dimostra all’interno nell’unico video al momento presente sull’account Tik Tok, in cui sceglie la canzone “Password” del cantante Luchè per esprimere la sua predisposizione ad accogliere un giovane e futuro amore.

