Damiano Tercon/ Cantante lirico autistico: “Ho realizzato un sogno” (Tu sí que vales)

Damiano Tercon, è nata una stella? Dopo l’acclamata esibizione sul palcoscenico di “Tu sì que vales” i riflettori torneranno ad accendersi questa sera, per la quarta puntata dello show, sul giovane cantante lirico autistico che assieme alla sorella Margherita ha conquistato tutti e stupito il pubblico di Canale 5. Tra talento e un pizzico di sorrisi che non guastano mai, infatti il 38enne che soffre della sindrome di Asperger ha mostrato di non essere solo bravo a cantare ma è sembrato pure tutt’altro che spaesato e a disagio di fronte alle telecamere: cantante lirico basso originario di Rimini, Damiano ha un profilo Facebook in coppia con la sorella Margherita, che lui chiama simpaticamente “l’Agente” (che ha spiegato come è riuscita a trasformare quello che verso il fratello era “un atto d’amore in un lavoro”) e come rivela lui stesso è autistico oramai dal lontano 2005; in passato, come accade purtroppo a molti, era stato vittima di episodi di bullismo a scuola anche per via forse delle sue difficoltà a comunicare ma nonostante questo oggi si definisce una persona “felice e piena di sogni”. Cosa ci sarà da aspettarsi da questa inedita coppia stasera che, come si ricorda, ha avuto modo nel 2019 di partecipare pure a “Italia’s Got Talent”?

DAMIANO TERCON, “LA SINDROME DI ASPERGER E POI LE PRIME LEZIONI DI CANTO…”

Quella di Damiano Tercon è una storia tanto tenera quando esemplare come forma di riscatto da una diagnosi di autismo che per molti rappresenta un vero e proprio macigno. Tempo fa il settimanale “Famiglia Cristiana” si era interessato alla sua storia, intervistando il ragazzo riminese e scoprendo qualcosa in più sul suo privato, tra un’adolescenza tormentata anche dal bullismo, le difficoltà a scuola fino a quando a 23 anni non gli è stata diagnosticata la sindrome di Asperger: “Mi è sempre piaciuto cantare, all’età di 25 anni ho deciso di prendere lezioni di canto” ha raccontato il diretto interessato al sito web del magazine, svelando come era stato il suo maestro a fargli notare che aveva una bella voce. Da lì al canto lirico il passo è breve e qui il ruolo di Margherita diventa fondamentale: contattata mentre era a Dublino dal fratello, è stata fondamentale nell’aiutarlo a realizzare il suo sogno assieme al fidanzato di lei. Il resto è storia nota con la partecipazione al reality targato Rai e ora l’esperienza nel programma Mediaset, senza dimenticare la loro seguitissima pagina Facebook con i loro video comici e un libro che racconta la loro storia e intitolato con un pizzico di autoironia “Mia sorella mi rompe le balle”. “Ora lo vedo felice, realizzato e pieno di entusiasmo” ha detto di lui Margherita, confessando che grazie a Damiano anche lei ha avuto modo di ritrovare la sua vena creativa perduta.

Un'emozione unica ❤️ Damiano, Margherita e Philipp a Tu Si Que Vales conquistano tutti, anche il cuore di Belen… Pubblicato da Damiano e Margherita Tercon su Domenica 27 settembre 2020

