Damien Comolli eletto nuovo amministratore delegato bianconero

Nella giornata di oggi, grazie alla pausa delle nazionali, la dirigenza della Juventus si è riunita per un nuovo Consiglio d’Amministrazione, guidato dal presidente Gianluca Ferrero e che si è concluso con la nomina di Damien Comolli come nuovo Amministratore Delegato per i bianconeri. L’ex presidente del Tolosa prende così il ruolo prima occupato da Maurizio Scanavino, il cui incarico è terminato il 7 novembre, il nuovo ad bianconero poi con questa nuova nomina abbandona il precedente ruolo di direttore generale per cui era stato scelto in estate al posto di Giuntoli.

Come direttore generale della Juventus aveva portato avanti il mercato estivo riuscendo a concludere operazioni importanti sia in entrata che in uscita, in particolare ovviamente l’acquisto a parametro zero di David e quello di Zhegrova, obiettivo di numerose altre squadre in giro per l’Europa. Il compito datogli da Ferrero e dalla proprietà era quello di sistemare agli errori fatti da Giuntoli nell’anno passato, cosa che gli era riuscita con le cessioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez ma che non ha funzionato nell’affidamento della squadra a Igor Tudor.

Damien Comolli e la scelta del nuovo direttore generale

Ora Damien Comolli, in quanto nuovo ad della Juventus, insieme a Giorgio Chiellini e François Modesto, dovranno decidere chi mettere nel ruolo di nuovo direttore generale, cercheranno di arrivare ad una scelta il più presto possibile così da concedere al nuovo dirigente di preparare il mercato di gennaio. I nomi che i membri della dirigenza bianconera sono arrivati a scegliere sono rimasti solamente due quelli di Marco Ottolini e quello di Tony D’Amico, il primo è stato fino a poche settimane fa il direttore sportivo del Genoa mentre il secondo potrebbe lasciare la Dea dopo l’addio di Juric.

I tifosi bianconeri ancora una volta quindi non vedranno ex bandiere della loro squadra del cuore inseriti in ruoli importanti della dirigenza della Juventus ma la scelta per uomini con maggiore esperienza a livello dirigenziale ma con una minore per quanto riguarda il campo e le necessità tattiche della squadra. Il nuovo amministratore delegato però successivamente alla nomina ha dichiarato di avere un unico obiettivo da qui ai prossimi anni, ovvero quello di riportare la Vecchia Signora a vincere e dominare il calcio italiano, cosa che manca ormai da 5 anni.