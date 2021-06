Damon Albarn firma con Transgressive Records/ Nuovo album è il “migliore di sempre”

Damon Albarn, leader dei Blur e dei Gorillaz, ha in programma di pubblicare un nuovo album da solista e lo farà con la Transgressive Records, con cui ha firmato il suo nuovo contratto discografico. L’etichetta ha dato l’annuncio sui social: “Damon ha recentemente dato gli ultimi ritocchi al suo tanto atteso secondo album da solista, i cui dettagli saranno presto pubblicati. Abbiamo avuto il grande piacere di collaborare con lui nel corso degli anni attraverso l’incredibile progetto Africa Express, che ha coinvolto molti artisti di talento. La sua vorace passione per la musica e l’esplorazione non conosce limiti e sfida ripetutamente le convenzioni o le categorizzazioni, pur rimanendo sempre assolutamente invitante e inebriante”.

E’ stato il co-fondatore della Transgressive, Toby L, a dire questo e a rivelare anche che “il suo ultimo lavoro solista è tra i migliori della sua carriera“. Si tratterà di un seguito di “Everyday Robots” del 2014 di cui non si sa ancora nulla, ma la sua etichetta assicura che sarà sicuramente qualcosa da non perdere: “Non potremmo davvero essere più onorati di dare il benvenuto a Damon Albarn e al suo fenomenale team di Eleven Management nella famiglia Transgressive, con l’obiettivo costante di aprire nuovi orizzonti e sovvertire le aspettative in un modo che solo lui può fare”.

La carriera di Damon Albarn

Il cantante e musicista Damon Albarn, oltre a portare avanti i progetti con i Gorillaz e i Blur, incide musica anche a proprio nome dal 2002. Ma è proprio con i Blur che ha raggiunto la fama mondiale negli anni Novanta, diventando un simbolo del Britpop (in contrapposizione ai fratelli Liam e Noel Gallagher degli Oasis), per poi riscuotere un doppio successo con il gruppo dei Gorillaz, che ha la peculiarità di non apparire mai in carne ed ossa ma sempre in versione cartoon.

Damon Albarn, oggi, è considerato uno dei musicisti più eclettici in circolazione, capace di spaziare con disinvoltura tra generi e sonorità molto diverse tra loro. Il suo progetto discografico più recente risale al 2018, quando ha pubblicato con i Gorillaz l’album “The Now Now”. Recentemente ha preso parte allo show in live streaming Glastonbury’s Live at Worthy Farm, durante il quale si è esibito con i suoi successi da solista ma anche con i brani del repertorio dei due gruppi che ha fondato, come “Out of Time” e “This Is a Low”. Albarn ha inoltre annunciato la sua partecipazione all’Edinburgh International Festival che si terrà ad agosto.

