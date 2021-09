D’amore e d’accordo Vip, pagelle prima puntata/ Roberto Valbuzzi, “scenata” di gelosia e..

Divertimento, leggerezza e tantissime gag nella prima puntata di D’Amore e d’Accordo VIP. L’esperimento di Katia Follesa, coi volti noti del mondo della tv e dello spettacolo, si può dire a tutti gli effetti riuscito. Non si rimpiangono i simpatici sconosciuti dell’edizioni classica, anzi la curiosità del pubblico dilaga mentre Imma Polese e Matteo Giordano, Francesco Facchinetti e Wilma Faissol, Roberto Valbuzzi e sua moglie Eleonora Laurito si mettono alla prova nei perfidi quiz incrociati della conduttrice. La padrona di casa rivela subito il suo debole per i Facchinettis, simpatici ed estremamente orgogliosi delle loro diversità caratteriali.

Non a caso vengono definiti il giorno e la notte e – benché siano i primi concorrenti eliminati della puntata – a noi sono piaciuti parecchio. Non si sono mai presi troppo sul serio, nemmeno quando Wilma ha sbagliato alcune risposte sul conto di Francesco. Lui, tra la risate generali, ha fatto la vittima. Per poi esaltare le doti fisiche della moglie e il loro feeling sotto le lenzuale: “Mia moglie ha sangue brasiliano. E’ molto caliente”. Voto 7 ben assortiti.

D’amore e d’accordo Vip, pagelle 1^ puntata: Roberto Valbuzzi ed Eleonora Laurito, che feeling!

Emma Polese e Matteo Giordano (voto 6) hanno cominciato con il piede giusto la loro esperienza a D’Amore e d’Accordo VIP. Quando si tratta di rivangare ricordi importanti, come la proposta matrimoniale e “cinematografica” di Matteo Giordano, non sbagliano un colpo. I due, però, perdono un po’ di smalto nelle manche successive: un po’ troppo lenti e forse un po’ troppo seriosi. Così lasciano la strada spianata a Roberto Valbuzzi ed Eleonora Laurito per la manche finale.

Il giudice di Cortesie per gli Ospiti, Roberto Valbuzzi, fa riemergere il suo romanticismo creativo, quando racconta la proposta di nozze rivolta ad Eleonora Laurito qualche anno prima. Lei si ricorda tutto, indovina anche l’hobby preferito di Roberto, ovvero fare sport e attività all’aria aperta, mentre lui ha fiducia nell’audacia di Eleonora sotto le lenzuola, quando la Follesa gli chiede cosa farebbe la se trovasse una telecamera nella stanza da letto. Bellissima la gag in cui Roberto esprime dissenso per la scelta di Eleonora, che andrebbe a cena con Brad Bitt. “Sei incoerente!”, le dice tra il serio e il faceto. Ci hanno divertito parecchio e sono stati bravi ad arrivare fino in fondo. Voto 7,5.



