Dan Brown, chi è lo scrittore americano da 200 milioni di copie: arriva la nuova avventura

Dan Brown sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa, il celebre scrittore farà tappa nel programma di Canale Nove, dove si soffermerà sulla sua vita e sulle sue tante opere di successo che ne hanno fatto una delle penne più apprezzate del panorama internazionale. Lo scrittore ha raccontato di recente il suo ultimo progetto L’ultimo segreto, che segna il ritorno in libreria dello stesso Dan Brown. La penna americana, capace di vendere 200 milioni di copie, torna con “L’ultimo segreto”:

Mi sento ancora molto creativo. Questo romanzo è stato particolarmente difficile perché parla della coscienza umana, che è eterea ed effimera” ha detto Dan Brown presentando questo suo grande progetto molto atteso e che segna un atteso ritorno. Vedremo come risponderanno i lettori che hanno sempre mostrato fiducia e affetto nei suoi riguardi, Dan Brown. Su questo nuovo progetto imminente, lo scrittore ha confessato: “Questo romanzo è stato particolarmente difficile perché parla della coscienza umana, che è eterea ed effimera”.

Dan Brown e il capolavoro Il codice da Vinci

Autore di grandi bestseller internazionali, Dan Brown è da anni una delle penne più raffinate e ricercate nel mondo, capace di sfondare con tranquillità il muro delle milioni di copie, tra cui il grande capolavoro del 2003 Il codice Da Vinci, che ha poi dato origine alla pellicola passata alla storia.

Parliamo di uno degli scrittori di thriller più apprezzati di questo millennio, capace di ottenere un seguito importante in tutto il mondo. I libri, che Dan Brown ha sempre definito come la tecnologia più potente della natura umana. E adesso con questa sua nuova itera si appresta a vivere un’altra pagina importante della carriera già gloriosa che ha vissuto fino ad oggi.

