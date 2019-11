Dan Friedkin nuovo proprietario della Roma?/ Il miliardario USA interessato alla Lupa

Un nuovo socio di James Pallotta potrebbe entrare a breve nella Roma. Il prescelto si chiama Dan Friedkin, 54enne figlio di Thomas (morto due anni fa), i cui emissari, come riferisce Il Messaggero, si trovano già nella capitale per studiare l’operazione con i giallorossi. Friedkin è il 504esimo uomo più ricco al mondo con un patrimonio stimato in 4.2 miliardi di dollari, e la sua intenzione sarebbe quella di entrare nella società capitolina tramite la sua compagna «The Friedkin Group», nel ruolo di partner di Pallotta, o addirittura come nuovo azionista di maggioranza, rilevando quindi le quote dell’attuale presidente. I legali di Friedkin hanno già incontrato il management di Pallotta per meglio conoscere la situazione societaria della Lupa, di conseguenza le intenzioni dello stesso imprenditore, che importa negli Usa le auto giapponesi della Toyota, sembrerebbero decisamente serie.

DAN FRIEDKIN: LE AUTO, IL CINEMA, L’NBA…

Non è la prima volta che Friedkin viene associato alla Roma, visto che il Messaggero fa notare come già nel 2018, in occasione di un altro aumento di capitale, vennero offerte delle quote allo stesso manager Usa, che però rifiutò. Adesso la situazione sembrerebbe diversa, soprattutto se arrivasse il definitivo via libera per la costruzione dello stadio romano di proprietà. Dan Friedkin è il 187esimo uomo più ricco degli Stati Uniti, un bel traguardo a 54 anni. Viene da una famiglia che ha fatto i soldi soprattutto con le automobili, ma lui è riuscito ad avere successo anche in altri campi, a cominciare dal mondo del cinema. E’ stato infatti il produttore esecutivo di numerose pellicole, come ad esempio The Mule con Clint Eastwood, senza dimenticarsi di Tutti i soldi del mondo, sul rapimento dell’erede della famiglia Getty, con l’aggiunta di Lyrebird, premiato al festival di Telluride. Per quanto riguarda lo sport, invece, due anni fa tentò di acquistare la franchigia Nba degli Houston Rockets, invano: che questa volta sia quella buona?

