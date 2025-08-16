Dan il terribile è un western cult del grande Budd Boetticher con un bellissimo Rock Hudson. Nel cast anche Robert Ryan e Julia Adams

Dan il terribile, film su Rete 4 diretto da Budd Boetticher

Il pomeriggio di Rete 4 di sabato 16 agosto, alle ore 15.25, prevede la messa in onda del film western Dan il terribile. Si tratta di una pellicola in Technicolor del 1952 diretta da Budd Boetticher. Il regista è celebre per aver girato molti film di genere a basso budget con protagonista Randolph Scott. Inizialmente considerato un regista di serie B, il suo lavoro è stato molto rivalutato dalla critica cinematografica che ne ha lodato lo stile asciutto e senza fronzoli. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Louis Stevens che nello stesso anno ha realizzato, sempre per Boetticher, la scrittura di scena per L’ultimo fuorilegge.

Il cast vede tre protagonisti: i due fratelli Dan e Neil Hammond, interpretati da Robert Ryan e Rock Hudson, e la bella Lorna Hardin il cui volto è di Julia Adams. Ryan lavorerà nuovamente col regista ne La città sommersa (1953), Hudson in Seminole (1953) e Adams ne Il traditore di Forte Alamo e Le ali del falco (1953).

La trama del film Dan il terribile: fratelli coltelli

In Dan il terribile, dopo la Guerra Civile, i fratelli Dan e Neil Hammond tornano in Texas, nel ranch dei genitori. Neil è felice di aiutare a gestire la fattoria, ma l’ambizione di Dan è quella di costruire un impero, come ha fatto lo spietato magnate Cord Hardin.

Fin dal loro primo incontro, la moglie di Hardin, Lorna, nutre dei sentimenti romantici per Dan. Dopo una serie di scontri tra i due uomini che portano alla morte di Hardin, i due possono stare insieme. Dan diventa una figura potente, supervisionando una vasta impresa che include furti di cavalli e l’acquisto di terreni sfruttando leggi permissive. Corrompe molti funzionari e si fa molti nemici.

Quando lo sceriffo di Austin viene sollevato dall’incarico a causa della sua associazione con Dan, Neil diventa il nuovo difensore della legge e uno scontro violento e sanguinoso tra i fratelli è inevitabile.