Dan il terribile/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson

Dan il terribile, film diretto da Budd Boetticher

Dan il terribile sarà trasmesso oggi, domenica 8 maggio, su Rete 4 a partire dalle ore 17.00. Si tratta di un film girato nel 1952 da Budd Boetticher, regista e sceneggiatore statunitense. Inizialmente Boetticher aveva lavorato in diverse pellicole di serie B, ma il successo arriva alla fine degli anni Cinquanta grazie a diversi film con protagonista Randolph Scott, tra cui L’amante del torero, I sette assassini, Decisione al tramonto, I tre banditi, L’albero della vendetta, La valle dei mohicani e Jack Diamond gangster.

Mara e il crepuscolo degli dei/ Su Italia 1 il film di Tommy Krappweis

Il soggetto e la sceneggiatura di Dan il terribile sono di Louis Stevens; la produzione di Albert J. Cohen; la fotografia di Charles P. Boyle; le musiche di Henry Mancini, Herman Stein, Joseph Gershenson; la scenografia di Robert Clatworthy, Bernard Herzbrun, Russell A. Gausman e Joseph Kish. Protagonista del film è Rock Hudson.

I grani di pepe e il tesoro degli abissi/ Su Italia 1 il film tedesco

Dan il terribile, la trama del film: la Guerra di Secessione

Leggiamo la trama di Dan il terribile. Horizons West è ambientato in Texas nel 1866: due fratelli, Dan e Neil Hammond, dopo aver combattuto fianco a fianco nella Guerra di Secessione, fanno ritorno a casa e gestiscono la fattoria di famiglia.

Se Neil torna con facilità alla vita di un tempo, Dan invece, vedendo che in tanti si arricchiscono con facilità, si mette sulla cattiva strada. Comincia con la passione per il gioco, per poi perdere la testa per la moglie di un facoltoso possidente. Uccide quindi il marito di ques’ultima e diventa quindi un bandito. Neil tenta di aiutarlo, ma senza successo. Come andrà a finire?

...Più forte ragazzi!/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

© RIPRODUZIONE RISERVATA