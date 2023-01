Dana Saber attacca Nicole Murgia “non lava mai la toilette”/ “Ogni volta che entro…”

GF Vip, Dana contro Nicole: “Non lava mai la toilette e ha la pipì acida“

Il momento delle nomination al Grande Fratello Vip 2022 riserva sempre scontri sorprendenti. Nella puntata di questa sera, in particolare, protagoniste sono state Dana Saber e Nicole Murgia. Le due Vippone, già nelle precedenti ore, hanno avuto un duro scontro condito dalle provocazioni di Dana. Tensioni che ritornano a galla quando Nicole nomina Dana: “Io nomino Dana, abbiamo litigato, c’era stato un chiarimento, oggi è di nuovo partita la brocca. Mi urta il sistema nervoso“.

Alfonso Signorini spiega che le due hanno duramente litigato e, in quell’occasione, la Saber ha detto all’attrice: “Puliscimi le scarpe, schiava“. “Dana, che dice le peggio cose, stasera ha questa aria da immacolata” commenta il conduttore divertito. E la modella spiega per quale motivo abbia usato quelle parole contro Nicole: “Io ho detto schiava di Oriana. Lei si mette sempre a difendere Oriana senza neanche capire il discorso, e le ho detto di concentrarsi più a bere acqua vista la pipì acida che fa, e non lava mai la toilette che io lo chiedo ogni giorno. Ho vomitato. Ha la pipì acida, mi sento male ogni volta che entro“.

Alfonso Signorini e lo scontro tra Dana Saber e Nicole Murgia

Le parole di Dana Saber lasciano tutti sgomenti al Grande Fratello Vip 2022, durante il momento delle nomination. Alfonso Signorini, per sdrammatizzare ed eliminare quel velo di imbarazzo e tensione venutosi a creare in postazione nomination, svela: “Pensa che Pretelli l’ho ospitato a casa mia con la Salemi, anche loro non tiravano mai lo sciacquone ma non l’ho mai detto“.

Pierpaolo Pretelli ovviamente nega, con Signorini che ironico rivela che è uno scherzo. E, sdrammatizzando, commenta le motivazioni dei Vipponi alle nomination: “Mi date delle motivazioni da nomination che poi io me le sogno di notte“.

