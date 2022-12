Dana Saber, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2022/ Dal bacio con Dayane Mello al perché è famosa

Dana Saber, chi è la nuova concorrente de Grande Fratello Vip 2022

Dana Saber è pronta a varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2022 e a creare nuove dinamiche rompendo anche gli equilibri, già abbastanza precari della casa. Dana dovrebbe entrare questa sera in casa insieme al calciatore Andrea Maestrelli. Dana è una modella, è nata il 23 marzo del 1993 e ha 29 anni e ha origini marocchine. Bellissima e con un fisico prorompente, è pronta per infiammare la casa con il suo fascino, ma anche a scatenare la gelosia delle altre ragazze. Della sua vita non si sa molto. Non si sa, infatti, dove sia nata effettivamente e come abbia cominciato a lavorare nel mondo della moda.

Entrando in corsa nella casa più famosa d’Italia spera di poter conquistare popolarità e pubblico e c’è chi è pronto a scommettere su una rivalità con le altre ragazze della casa, in primis con Oriana Marzoli.

Dana Saber e il flirt con Dayane Mello

Agli amanti del gossip, il nome di Dana Saber non è affatto nuovo. La modella marocchina, la scorsa estate, è stata pizzicata in compagnia di Dayane Mello, la modella brasiliana, ex di Stefano Sala nonchè protagonista indiscussa della quinta edizione del Grande Fratello Vip vinta da Tommaso Zorzi. Pizzicate insieme dai paparazzi, le due ragazze furono protagoniste di una paparazzata bollente con baci di fuoco scambiati per strada.

Dana sarebbe, dunque, un’amica di Dayane Mello che potrebbe così entrare in casa per farle una sorpresa esattamente come ha fatto nella scorsa edizione con Soleil Sorge.

