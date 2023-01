Dana Saber, critica Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia/ “Tra loro solo amicizia”

Dana Saber non crede nella relazione di Tavassi e Micol: i suoi dubbi

Durante una conversazione con Nikita Pelizon, Dana Saber esprime un parere sulla relazione tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. La modella italo-marocchina ha esposto i suoi dubbi sugli Incorvassi e sulla possibilità che ci sia un sentimento d’amore.

Dana Saber dichiara: “Loro sono bellissimi insieme, carinissimi, complici ma no, è qui che ti sbagli. Loro si vogliono bene sicuramente, sono complici sicuramente. Sarebbe stato più carino se l’avessero impostata solo in amicizia questa faccenda perchè secondo me più di un’amicizia non c’è niente da entrambi, punto. Poi se fa bene, aiuta di più avere uno supporto perchè vedi loro potrebbero scontrarsi molto meno con le persone perchè sono in due, sono complici più che in una storia. Io poi non sono nel loro cuore, non posso capire fino in fondo però quello che percepisco è che non c’è“. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

Nikita Pelizon replica a Dana Saber sugli Incorvassi: "Per me sono cotti"

Dopo che Dana Saber ha espresso il suo parere su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, interviene anche Nikita Pelizon. La modella non ha la stessa idea della gieffina, anzi, crede che gli Incorvassi siano molto innamorati: “Secondo me è vera, ogni tanto ho la sensazione… Edo ha gli occhietti belli cotti. Lei penso anche. Lei qualsiasi cosa fa lui, qualsiasi movimento, qualsiasi… lei è… sì. Che faccia che fa.”

Sul web ascoltando il discorso di Dana Saber, molti utenti hanno condiviso video delle effusioni sotto le coperte di Tavassi e Micol a dimostrazione che la loro relazione è vera. Sui social i due concorrenti sono anche molto amati e seguiti, proprio in virtù della loro storia d’amore che appassiona tanti.

Qui ci sono “amore mio”, “mi piace che… mi abbracci”, “bello che sei amore mio” e rumori di limoni vari#incorvassi pic.twitter.com/Hk4CI2Vuco — Sandy 🍿 (@Sandy___8) January 16, 2023













