Dana Saber e il suo terribile passato/ “Abbandonata dal padre quando aveva 15 anni”

La mamma adottiva di Dana Saber: “Aveva bisogno di amore”

Dana Saber si è rivelata una delle concorrenti più controverse del Grande Fratello Vip 2022. Nella Casa più spiata d’Italia ha litigato con quasi tutti i concorrenti, facendosi terra bruciata intorno. La storia della modella italo-marocchina, però, è molto triste al contrario di ciò che si potrebbe pensare.

A raccontare il passato di Dana Saber è la sua mamma adottiva, Katica Linza, ai microfoni di Dipiùtv: “Era sola, disperata. Non sapeva che cosa aspettarsi dal futuro e aveva bisogno di una mamma, di amore, di una casa che la accogliesse“. Sul suo percorso al GF Vip, la donna dichiara: “Non sapevo che sarebbe entrata. Poco male, almeno adesso so dove si trova, che cosa sta facendo, che è fra persone perbene, perchè per un certo periodo è stata in giro tra Dubai e Parigi e ho temuto che frequentasse brutte compagnie”.

Dana Saber e la sua commovente storia: “Emarginata e abbandonata”

Dana Saber ha tirato fuori un caratterino piuttosto forte al Grande Fratello Vip 2022, forse, risultato di un passato molto doloroso. La mamma adottiva della modella italo-marocchina, Katica Linza, ha raccontato al settimanale Dipiùtv, il momento in cui l’ha accolta nella sua vita: “Inizialmente si mostrò diffidente. Pensava che non potessero esistere persone disposte a volerle bene. Era spaesata, incredula che potesse accaderle qualcosa di così bello”.

E ancora: “Aveva deciso di rifarsi una vita con un’altra donna che però non accettò lei. La bambina per qualche tempo visse emarginata. Non c’era chi si occupasse dei suoi problemi. I servizi sociali intervennero e si presero cura di lei. La facero ospitare in una comunità“.

