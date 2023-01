Dana Saber in crisi al GF Vip/ Fiordelisi: “Ha tentato di uscire dalla porta rossa”

Dana Saber tenta di abbandonare il GF Vip: le parole di Antonella

Dana Saber in sole due settimane di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, ha generato polemiche e liti con quasi tutti gli inquilini. La modella marocchina, in seguito al disagio dovuto a diversi scontri, si è sfogata in confessionale e una volta uscita ha tentato di aprire la porta rossa per abbandonare il reality show.

A svelare questo particolare di Dana Saber è stata Antonella Fiordelisi che, come riporta Blogtivvu, ha dichiarato: “Ragazzi questa sta uscendo. […] Stava uscendo. L’ho fermata dalla porta rossa. – ha continuato la Fiordelisi – Ho messo la valigia qua, se ne stava andando. – riporta blogtivvu – Ragazzi vi sto dicendo che uno non è che sclera apposta… è lo stesso discorso di altre volte che ti è successo mesi fa. Uno se sta così, se reagisce così, è perché non sta bene in questo momento”. Probabilmente la crisi della modella marocchina si è intensificata in seguito a una lite con Wilma Goich.i

Dana Saber e la lite con Wilma Goich: “Eri nuda caz*o”

Dana Saber si è spogliata nel letto con Daniele Dal Moro togliendosi il maglione e rimanendo nuda, solo da sopra. Questo gesto è stato raccontato dal bel veronese a Wilma Goich, la quale si è infuriata con la modella italo-marocchina.

La cantante ha preso da una parte Dana Saber e le ha fatto una severa ramanzina: “Ti è sembrato carino andare a letto senza vestiti? Guarda non mentire, me l’ha detto Daniele ca**o! Nessuna maglietta tu eri senza nulla. Anche Antonella Fiordelisi ti ha vista”. Dopo queste accuse da parte di Wilma, la modella è crollata e in lacrime si è confidata con gli altri inquilini: “Mi ha aggredito in una maniera impressionante, io veramente non ce la faccio a stare più qua ragazzi“.

