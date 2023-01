Dana Saber lite furiosa con Nicole Murgia/ “Preoccupati di lanciare meno piatti”

Dana Saber e Nicole Murgia litigano al GF Vip: ecco cosa è successo

Tra Dana Saber e Nicole Murgia non c’è mai stata simpatia, le concorrenti hanno litigato spesso nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Non è, dunque, mancato l’ennesimo scontro dalle gieffine nato da una innocente conversazione con gli altri inquilini.

Tutto è iniziato quando Nicole Murgia, Attilio Romita, Wilma Goich ed Edoardo Tavassi hanno chiacchierato sull’esperienza del GF Vip e di come la stiano affrontando. Ad un certo punto, interviene Dana Saber che aggiunge: “Ho dormito per giorni e atteso arrivasse la puntata”. La replica della Murgia arriva subito: “Ma Dana tu ti rendi conto di quello che è successo a me la scorsa settimana? Guarda che non hanno mandato in onda niente di quello che è successo, se devo dire la verità. Di tutte le parole uscite, non hanno mostrato quasi nulla. Il 10%. Io che devo fare allora?”. Da quel momento è iniziata una lite furibonda tra le due gieffine, tanto che la modella italo-marocchina ha provocato l’attrice: “Preoccupati per te di lanciare meno piatti e cornificare meno uomini. Se tu vuoi fare un percorso interessante, allora, preoccupati di te stessa”. L’attrice ha replicato: “Ancora co sti piatti, sono la numero uno nel tirarli”.

Dana Saber ha avuto anche uno scontro con Giaele De Donà, oltre che Nicole Murgia. Qualche giorno fa, la modella italo-marocchina si è sfogata nel corso del daytime del Grande Fratello Vip 2022, andato in onda il 10 gennaio. In confessionale ha dichiarato sull’influencer: “Giaele proprio non ha carattere perché non ha mai avuto il coraggio di confrontarsi con me! Non mi piace Giaele, se la vedrà davvero difficile questa settimana”.

Di contro anche Giaele De Donà rimane sulla sua posizione e dichiara: “È una bugiarda che cerca di cambiare versione pur di avere ragione!” L’influencer ha fatto riferimento alla discussione affrontata nella puntata del 9 gennaio, in cui Dana Saber ha dichiarato di essere vittima dei comportamenti di Giaele e Oriana.











