Dana Saber rivelazione choc sul GF Vip/ “Ci sono persone che hanno il cellulare e…”

Dana Saber svela alcuni “segreti” del GF Vip: le sue parole

Dana Saber è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2022, ma continua a seguirne le dinamiche. La modella, durante una diretta su Instagram, avrebbe svelato alcuni “segreti” del reality show condotto da Signorini. Secondo quanto rivelato dall’ex gieffina, alcuni concorrenti sarebbero in possesso del cellulare nonostante sia contro il regolamento.

“Chi ha il cellulare? Non lo sapete? Chi ha la suite soprattutto… Ci sono persone che hanno la suite. Ragazzi, non lo so… A sto punto chiedete ad Alfonso di mandarvi il numero, magari potete chiamare i vostri preferiti da casa. Eh chi ha il cellulare… Non solo, non solo” queste le parole di Dana Saber che hanno fatto subito “rumore” sui social. Le insinuazioni dell’ex controversa concorrente del GF Vip sono piuttosto mirate, che Alfonso Signorini replichi a queste dichiarazioni?

Dana Saber contro gli autori del GF Vip: “Mi hanno negato di…”

Dana Saber è stata protagonista mesi fa di un duro sfogo contro gli autori del Grande Fratello Vip 2022. La partecipazione della modella marocchina al reality show è durata qualche settimana, ma è stata intensa e piena di controversie.

Sui social, Dana Saber si è sfogata: “Nel mio percorso ho sempre cercato di essere autentica, attaccando chi volevo attaccare senza la paura di essere eliminata e sono contenta che sia andata così. Sono venuta a conoscenza di una serie di frasi che sono state strumentalizzate contro di me fuori dalla casa di cui non ne condivido il pensiero”. Dana Saber pone, dunque, l’accento sulla mancata “libertà di espressione” da parte degli autori del reality show che non le avrebbero concesso di spiegarsi: “Lo stesso GF mi abbia più volte isolata” ha tuonato la modella italo-marocchina.

