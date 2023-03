Dana Saber stronca gli Incorvassi/ “Una truffa. Lei è molto raccomandata, lui furbo”

Dana Saber contro gli Incorvassi: “Una truffa”

Dana Saber, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022, è tornata a parlare di alcuni concorrenti del reality show. In una recente diretta su Instagram, la modella marocchina ha criticato duramente la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: “Ma ci credete ancora alla coppia di Tavassi? Ma no, è una truffa. L’ha detto pure Ginevra, ha fatto vedere anche un video. Loro sono una finta coppia. Tavassi ha capito che Micol è molto raccomandata. Ha pensato che già c’era sua sorella che lo raccomanda e ora se sta vicino a lei… Lui è furbo! Questo è il risultato”, ha detto senza mezze misure.

E ha aggiunto: “Perché nonostante abbia fatto la cavolata più grossa del van lui è ancora lì. Non uscirà, se fanno uscire lui poi Micol che fa? Sta nel van da sola? Non si fanno queste cose. Come se lasciassi mia nipote da sola in autobus, una nipote senza personalità e carattere, che passa cinque ore a stirarsi i capelli”. Secondo Dana Saber solo Edordo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono una coppia vera.

Dana Saber: vip con il cellulare dentro la casa?

In un’altra occasione Dana Saber aveva parlato di Micol Incorvaia, indicata come favorita alla vittoria finale per il legame della sua famiglia con il conduttore del GF Vip: “Mi piacerebbe che vincesse Nikita o Antonella, però secondo me vincerà Micol perché Signorini è il padrino del figlio della sorella, in pratica è come se fosse suo zio”, aveva detto MondoTv24. Nella lunga diretta su Instagram, rispondendo alle domande dei suoi follower, la modella marocchina ha dichiaro che alcuni vip avrebbero il cellulare dentro la casa: “Chi ha la suite soprattutto… Ci sono persone che hanno la suite. Ragazzi, non lo so… A sto punto chiedete ad Alfonso di mandarvi il numero, magari potete chiamare i vostri preferiti da casa…”.

Dana era il suo nome, kamikaze il suo cognome, lanciare granare esplosive su inermi civili il suo mestiere, dire la verità il suo piacere. #GFvippic.twitter.com/DUnetyunsH — Tiresia (@ilCassandro) March 5, 2023













