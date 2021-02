Dandolo “flirt Melissa Satta e Stefano De Martino”/ “Incontro a Napoli”, ma le prove?

Flirt in corso tra Melissa Satta e Stefano De Martino? A lanciare il clamoroso scoop è Alberto Dandolo nella rubrica Pillole di Gossip sul settimanale Oggi in edicola. Non è stato immortalato alcun incontro tra la showgirl e il conduttore napoletano, eppure continuano i rumors intorno a due dei single più corteggiati del mondo dello spettacolo. Ma come fa sapere Alberto Dandolo, Melissa Satta era a Napoli in qualità di ospite della trasmissione di Raidue “Stasera tutto è possibile” che Stefano De Martino conduce dalla scorsa stagione. Tra i due potrebbe allora essere galeotta l’ospitata tv? Ci sono solo interrogativi: nessun incontro, nessuna foto e nessun indizio che faccia pensare ad un flirt tra Melissa Satta e Stefano De Martino. Nel lanciare quello che potrebbe diventare un gossip succulento, Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, chiede: “Chi ha messo in giro la voce? E perché? Ah saperlo…”.

Eppure la voce gira, senza nessun appiglio concreto, neppure un indizio, incuranti del fatto che entrambi siano genitori e che quindi per questo bisognerebbe far attenzione nel diffondere notizie senza alcun elemento di base. Peraltro, a Stefano De Martino sono attribuiti moltissimi flirt, pertanto qualcuno sembra averci preso gusto e continua con questo “gioco” che però di divertente ha poco e niente.

MELISSA SATTA E STEFANO DE MARTINO: IL GOSSIP IMPAZZA

Melissa Satta e Stefano De Martino restano due dei personaggi più seguiti dal mondo del gossip. Entrambi single, sono reduci dalla fine di un matrimonio. Stefano infatti ha detto addio a Belen Rodriguez che è ora incinta del fidanzato Antonino Spinalbese mentre Melissa Satta ha chiuso il matrimonio con Kevin Prince Boateng. Entrambi hanno provato a salvare i rispettivi rapporti di coppia senza, tuttavia, riuscirci. Ora, nel cuore di Melissa e in quello di Stefano ci sono solo i figli: la Satta trascorre le sue giornate con il piccolo Maddox mentre Stefano a Santiago. Secondo Alberto Dandolo, però, la Satta sarebbe stata avvistata a Napoli, città in cui De Martino trascorre la maggior parte del tempo per lavoro. La presenza dell’ex velina nel capoluogo campano sarà un caso? Troppo poco per attribuir loro un flirt, ma nonostante ciò Alberto Dandolo lancia l’indiscrezione. Stefano e la Satta replicheranno?



© RIPRODUZIONE RISERVATA