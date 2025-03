È morto Fabio Testoni nella notte di domenica 16 marzo 2025. Nato a Bologna, aveva 72 anni ed era da tempo malato. A dare il triste annuncio è stata la famiglia con un messaggio pubblicato sul profilo Instagram degli Skiantos, la band di cui era chitarrista e cofondantore, in cui ha espresso tutto il suo dolore per la perdita, promettendo di comunicare ai fan alcuni dettagli per un eventuale omaggio che si svolgerà a breve: “Con vivo dolore vi annunciamo che oggi Dandy Bestia ci ha lasciato. Vi comunicheremo più tardi tempi e luoghi per un appropriato ricordo”. Tanti i messaggi d’affetto e di vicinanza da parte dei fan che stanno inondando i social.

Fabio Testoni è morto: la carriera di Dandy Bestia e la fondazione degli Skiantos

Dandy con Roberto ‘Freak’ Antoni, scomparso nel 2014, ha contribuito alla fondazione degli Skiantos alla fine degli anni Settanta a Bologna, dando vita a un gruppo che è stato tra i pionieri del ‘rock demenziale’. Testoni aveva lasciato il gruppo nel 1979 per poi ritornare nel 1984. Soprattutto agli inizi, i concerti del gruppo furono caratterizzate da esibizioni provocatorie con riferimenti all’avanguardia futurista e dadaista, incluso il lancio di ortaggi sul pubblico da parte dei musicisti. Ancora attiva ma con tutt’altra formazione rispetto agli origini, la band ha raccolto tutta una serie di omaggi anche in televisione. In una delle puntate di Una pezza di Lundini su Rai Due, Raf cantò dal vivo una versione del brano Gelati.

Morto Testoni: la carriera e le collaborazioni anche con Orietta Berti

Non soltanto con gli Skiantos, ma Testoni nel corso della sua carriera musicale ha collaborato con grandi artisti tra cui con Orietta Berti, Lucio Dalla e gli Stadio. Da sempre influenzato dai Beatles, per cui si convinse a diventare musicista sin dall’infanzia, nel 2016 incise il suo primo e unico album da solista. Con il suo gruppo, invece, ha pubblicato quattordici album, di cui due dal vivo.