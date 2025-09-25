Dandy Cipriano non è tra gli allievi di Amici 25, nonostante il ritorno di Alessio Di Ponzio: perché? Le motivazioni e la polemica del web

La classe di Amici 25 si è formata ma c’è un’assenza che sta sollevando un po’ di critiche sul web ed è quella di Dandy Cipriano. Chi ha seguito la scorsa edizione del talent ricorderà la dolorosa uscita di scena del ballerino di Deborah Lettieri, che aveva appena conquistato un posto al serale. A causa di un infortunio, il talentuoso ballerino ha dovuto abbandonare il programma, così come, poco prima, è capitato a un suo amico.

Chi è Maria Rosaria Dalmonte, ballerina di Amici 25 sotto accusa del web/ "1 milione di follower, già famosa"

Parliamo di Alessio Di Ponzio, allievo di Emanuel Lo che, per lo stesso motivo, lo scorso anno ha dovuto abbandonare Amici tra dolore e lacrime. Per lui, tuttavia, è arrivata la promessa del suo coach: “Ci sarà un posto per te nella scuola il prossimo anno”. E infatti, Alessio è nella classe di Amici 25, cosa che non si può dire per Dandy. Ma perché due trattamenti diversi per una stessa situazione?

Alessio Di Ponzio torna ad Amici 25 ma non balla, fan furiosi: "Ingiusto!"/ Cos'è successo in studio

Dandy Cipriano fuori da Amici 25 dopo l’infortunio dello scorso anno: cos’è successo

Sul web c’è malcontento e i primi tratti di una polemica proprio a causa del diverso trattamento avuto dai due ballerini. C’è però qualche differenza da sottolineare che può essere alla base di questa situazione. Primo: se ad Alessio è stato promesso pubblicamente un banco ad Amici 25, lo stesso non è stato fatto per Dandy. E secondo: se Emanuel Lo è ancora tra i professori nella nuova edizione, non è lo stesso per Deborah Lettieri, sostituita da Veronica Peparini. Il che potrebbe aver avuto due conseguenze: Dandy potrebbe non essersi assolutamente presentato/ammesso ai casting, oppure potrebbe avervi partecipato senza, tuttavia, superarli, vista la mancata promessa di un banco. Chiaro che si tratta soltanto di ipotesi: solo Dandy, qualora vorrà, potrà chiarire la situazione. Sta di fatto che molti trovano questo trattamento nei suoi confronti ingiusto, tanto da definire Amici 25 “un’edizione flop”.

CONCORRENTI AMICI 25: CHI SONO/ La classe ufficiale: da Michelle Cavallaro a Gabriele Gard, tutti i nomi