Dandy Cipriano torna ad Amici 25: come allievo o in un altro ruolo? Spunta una clamorosa segnalazione sul talent di Maria De Filippi

Dandy Cipriano torna ad Amici 25, quella che fino a ieri era solo un’indiscrezione adesso sembra essere una vera e propria conferma almeno stando alle segnalazioni riportata dall’esperto dei programmi di Maria De Filippi Lorenzo Pugnaloni. Quest’ultimo, infatti, nelle scorse ore ha riportato una segnalazione che qualora venisse confermata sarebbe clamorosa: Dandy Cipriano è stato avvistato negli studi Elios di Roma per la registrazione di una nuova puntata che si terrà domani, giovedì 16 ottobre 2025, e che verrà trasmessa domenica 19 ottobre 2025.

Scendendo nel dettaglio, Lorenzo Pugnaloni riporta le testuali parole: “Avvistato Dandy (ex ballerino) agli studi nella giornata di ieri. Sarà per un’ipotetica sfida con qualcuno nella registrazione di domani oppure tutt’altro?” La segnalazione non si sbilancia oltre e insinua il dubbio. Certo è però che il nome di Dandy Cipriamo come nuovo allievo ad Amici 2025 di Maria De Filippi circola da mesi, da quando il giovane talento ha visto il suo sogno di accedere al Serale interrompersi a causa di un pesante infortunio.



Perché Dandy Cipriano è stato costretto a lasciare Amici poco prima del Serale?

Si è infranto sul più bello il sogno del ballerino della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. Perché Dandy Cipriano è stato costretto a lasciare Amici poco prima del Serale? Il ballerino aveva già conquistato la maglia del Serale, tutto era pronto per la prima puntata del talent show quando il ventiduenne si è infortunato. È stato costretto dunque a lasciare il programma e da allora non si dà pace. “Mi è crollato il mondo addosso”, ha dichiarato chiaramente. In seguito Dandy in svariate interviste ha sempre ammesso di voler torna nella scuola di Maria De Filippi ed adesso a quanto pare il suo desiderio è a un passo dall’avverarsi.