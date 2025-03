Amici 24, Dandy infortunio ritirato ad un passo dal Serale 2025: “Crollato il mondo addosso”: come sta adesso?

Ad un passo da Amici 24 Serale 2025, per colpa di un infortunio Dandy Cipriano è stato costretto a ritirarsi ad un passo al debutto al Serale ed adesso a distanza di alcuni giorni ha rotto il silenzio in un’intervista a Fanpage.it dove ha rivelato come sta adesso e cosa gli è successo. Innanzitutto ha spiegato che la sua uscita non è stata improvvisa perché si era già fatto male in puntata ed era già stato detto, tuttavia non si aspettava che l’infortunio fosse così grave da costringerlo al ritiro. Non è voluto scendere nei dettaglio della sua decisione ma ha aggiunto che una volta capita la gravità dell’infortunio fermarsi era l’unica scelta possibile.

Cosa sta Dandy di Amici 24 Serale 2025 adesso? “Sto bene” ha rivelato il ballerino per poi aggiungere che l’uscita dal talent è stata sicuramente inaspettata e improvvisa ed è come se in quel momento gli fosse crollato il mondo addosso, tuttavia poi ha capito che la salute viene prima di tutto ed ha accettato il suo ritiro anche se gli è rimasto l’amaro in bocca di non aver potuto accedere al Serale. Nei prossimi mesi sarà concentrato nel riprendersi al meglio e tornare in perfetta forma il prima possibile. Ed alla domanda se, qualora glielo chiedessero, tornerebbe l’anno prossimo ad Amici ha risposto senza tentennamenti: “Si” perché non riesce ad accettare il fatto di non aver nemmeno avuto l’occasione di ballare sul palco del Serale.

Dandy Cipriano e il ritiro da Amici 24 Serale 2025 a causa dell’infortunio: il retroscena su Maria De Filippi e Deborah Lettieri

Non sta attraversando un periodo facile Dandy Cipriano costretto al ritiro da Amici 24 ad un passo dal Serale a causa di un brutto infortunio. Tuttavia può contare sulla vicinanza della sua famiglia e i suoi amici ed anche dei telespettatori del talent che sui social non gli fanno mai mancare il loro affetto. Ed a proposito di affetto e vicinanza ha rivelato un retroscena sulla conduttrice Maria De Filippi. I due hanno avuto modo di parlare e lei gli ha augurato di riprendersi e guarire al più presto e naturalmente era molto dispiaciuta per tutto quello che gli era successo. Anche la sua maestra Deborah Lettieri gli è stata vicino ed era veramente molto dispiaciuta e non si aspettava che l’infortunio fosse così grave.