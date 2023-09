Danelo Cavalcante, arrestato killer evaso in Pennsylvania/ Usa, era in fuga da due settimane

Danelo Cavalcante catturato nel nord della contea di Chester

Danelo Cavalcante, il killer in fuga da due settimane dopo essere evaso da una prigione della Pennsylvania, è stato arrestato poco prima delle 8:15 di questa mattina nel nord della contea di Chester, come riporta la Voce di New York. Danelo Cavalcante era in fuga dal 31 agosto ed era stato avvistato per l’ultima volta intorno alle 20 di lunedì 11 settembre, quando un automobilista aveva notato un uomo accovacciato lungo il bosco sul lato sud di Fairview Road, a ovest della Route 100, nella East Nantmeal Township. In seguito alla segnalazione, poliziotti e polizia di frontiera sono intervenuti sulla scena e hanno trovato impronte nel fango identiche alle scarpe da prigione che Cavalcante indossava, buttate dal fuggitivo e sostituite con un paio di stivali da lavoro rubati dal portico di una casa nel blocco 3500 di Coventryville Road, dove Danelo Cavalcante era entrato rubando anche un fucile calibro 22.

Cina apre fabbrica di batterie per auto elettriche negli USA/ Riceverà 536 mln dallo stato

L’uomo era evaso dal carcere come un acrobata e, complici i motivi della sua detenzione, ha fatto scattare imponenti contromisure di sicurezza. Come mostra il video in alto, diffuso dalla polizia, Cavalcante aveva messo mani e piedi su due muri vicini tra loro, per poi spingersi verso i tetti del penitenziario. Un “passo del granchio” che aveva permesso al detenuto di fuggire in pochi secondi.

"Cina si prepara alla guerra contro gli Stati Uniti"/ Segretario Aeronautica Usa: "Vogliono attaccare"

Danelo Cavalcante sarà trasferito in un penitenziario statale

Il video diffuso da CNN mostra Danelo Cavalcante in manette, scortato sul retro di un veicolo corazzato della Special Response Team affiancato da più di una dozzina di agenti delle forze dell’ordine, la maggior parte armati di fucili. Una squadra SWAT della polizia di stato e una squadra tattica di pattuglia di frontiera hanno sorpreso Danelo Cavalcante mentre dormiva nell’erba alta. L’uomo indossava pantaloni scuri e camicia grigia; gli agenti alla fine gli hanno tagliato la maglietta con le forbici ed hanno esaminato il tatuaggio sulla schiena. La CNN ha riportato che Cavalcante resterà con la polizia di stato “per un po’”, sarà “valutato dal punto di vista medico” e trasferito in un penitenziario statale, come ha riferito un portavoce della polizia di stato.

Moderna, accordo con Immatics per vaccini e terapie cancro/ "Tecnologia mRna unita a piattaforma Tcr"

Le scuole erano state chiuse e i residenti erano stati messi in allerta mentre la polizia cercava il fuggitivo nell’area a circa 20 miglia a nord della prigione da cui è evaso due settimane fa. Il tenente colonnello George Bivens della polizia di stato della Pennsylvania in una conferenza stampa ha raccontato che Cavalcante si era presentato a torso nudo nel garage di un appartamento lunedì sera, era corso dentro e aveva afferrato un fucile calibro 22.











© RIPRODUZIONE RISERVATA