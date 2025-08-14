Dangerous Waters è un thriller ricco di colpi di scena e adrenalina con protagonista Odeya Rush. Nel cast anche il compianto Ray Liotta

Dangerous Waters, film su Rete 4 diretto da John Barr

Giovedì 14 agosto, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film thriller dal titolo Dangerous Waters. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense del 2023 co-prodotto da Signature Films e Rio Luna Films, scritto e diretto da John Barr.

Il cast principale di Dangerous Waters è composto da: Odeya Rush, che aveva esordito giovanissima nel 2012 in L’incredibile vita di Timothy Green; Eric Dane, conosciuto dal pubblico italiano per il personaggio del dottor Sloan nella serie tv di successo Grey’s Anatomy; Saffron Burrows, attrice britannica recentemente tornata sul grande schermo con Canary Black di Pierre Morel (2024); infine Ray Liotta, diventato famoso negli anni ’90 grazie a film come Qualcosa di travolgente, Quei bravi ragazzi e Una moglie per papà. Prendono parte a Dangerous Waters anche: Sala Baker, Brian Duffy e Matt Servitto.

La trama del film Dangerous Waters: il passato del compagno della madre di una ragazzina è letale

Dangerous Waters racconta la storia di Rose, una giovane ragazza dal carattere vivace, che sta per partire per un viaggio in barca con sua madre Alma e il suo nuovo compagno Derek. Nonostante il viaggio non inizi nel migliore dei modi, con un importante guasto all’auto che deve condurle al porto, le due riescono a raggiungere l’uomo e si imbarcano su una piccola barca a vela diretta alle Bermuda.

Durante la traversata, Derek cerca di avvicinarsi a Rose, mentre il rapporto tra lui e Alma si fa sempre più intimo. Dopo una serata di festeggiamenti, la barca viene presa d’assalto da un gruppo di uomini armati in cerca di qualcosa: Alma viene uccisa, mentre Derek viene ferito gravemente. Rose, credendolo morto, cerca di sopravvivere riparando la barca danneggiata, ma ben presto scopre che non solo Derek è vivo, ma che ha un passato oscuro: l’uomo è ex poliziotto corrotto, che ha tradito i suoi complici, che ora vogliono vendetta.

Derek confessa di aver manipolato Rose e tenta di ucciderla, ma lei riesce a fuggire. La giovane viene però catturata da altri criminali, ma con astuzia si guadagna la loro fiducia, seducendo il capitano e uccidendolo. È così che scopre un gruppo di giovani donne tenute prigioniere e, con l’aiuto di un rapitore pentito, riesce a liberarle. Quando finalmente vedono la terraferma, Rose viene intervistata: le ragazze rapite tornano dalle loro famiglie, ma Rose, ormai sola, piange.