D’Angieri: “Carlo si ruppe braccio nel ’90″/ “Camilla con lui in ospedale, Diana no”

Nunzio Alfredo D’Angieri, ospite a Domenica In, ha rivelato alcuni retroscena sulla relazione tra Carlo d’Inghilterra, che ieri è stato incoronato, e l’attuale Regina consorte Camilla. I due si sono sposati soltanto nel 2005, ma il loro rapporto è iniziato ancora prima che l’erede al trono si unisse in matrimonio con la Principessa Diana.

“Camilla è sempre stata accanto a Carlo”, ha raccontato il banchiere e uomo d’affari, che ha ricoperto cariche importanti come quella di ambasciatore degli affari europei del Belize in Italia, nonché amico del nuovo monarca. È emblematico, a tal proposito, un episodio che avvenne il 28 giugno 1990, mentre i due stavano giocando a polo insieme. “Carlo ebbe un brutto incidente e si ruppe un braccio. Io lo accompagnai in ospedale (fu ricoverato al Cirencester Memorial Hospital di Gloucestershire, ndr) e rimasi con lui in quei tre giorni per assisterlo. Diana non venne mai a trovarlo. Un giorno, poi, mi chiese di allontanarmi perché doveva ricevere una visita riservata. È lì che vidi Camilla”.

D’Angieri: “Carlo si ruppe braccio nel ’90”. Il rapporto con Camilla e Diana

Camilla Parker Bowles, in base alle rivelazioni di Nunzio Alfredo D’Angieri , è sempre stata dunque vicina a Carlo, anche durante il matrimonio di quest’ultima con la Principessa Diana. I due, infatti, si sarebbero separati soltanto nel 1996, ovvero diversi anni dopo quell’episodio. L’erede al trono, infatti, è sempre stato innamorato dell’attuale consorte, ma gli fu impedito di sposarla poiché aveva già un altro matrimonio alle spalle e dei figli.

La bellezza e l’eleganza di Lady D non furono sufficienti a far dimenticare a Carlo la donna che amava, che rimase al suo fianco anche da amante. Secondo alcuni rumors proprio nell’occasione dell’incidente, Diana si presentò in ospedale, ma non fu fatta entrare nella stanza proprio perché il marito stava aspettando Camilla. Nel secondo ricovero, qualche mese dopo, invece, i due lasciarono poi la clinica insieme e vennero fotografati mentre salivano sulla loro auto.

