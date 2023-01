Dani Alves accusato di violenza sessuale/ “È successo in discoteca a Barcellona”

Dani Alves accusata di violenza

Guai per Dani Alves. L’ex giocatore di Barcellona e Juventus è finito nel mirino della polizia spagnola, che ha aperto un’indagine sul giocatore brasiliano: è accusato di violenza sessuale. Come riportato da ABC, una donna ha denunciato il giocatore brasiliano: ha rivelato di essere stata vittima di una violenza sessuale da parte del calciatore, che era in vacanza a Barcellona per le festività. L’abuso sarebbe avvenuto nella giornata di venerdì 30 dicembre.

DIRETTA DAKAR 2023/ Carlos Sainz, vittoria numero 42! Sanders trionfa nelle moto

La vicenda sarebbe avvenuta nella discoteca Sutton della città catalana, dove il giocatore avrebbe passato la serata di venerdì. La donna ha raccontato alla polizia che il 39enne le avrebbe infilato una mano nelle mutande nel locale. I responsabili della sicurezza della discoteca sarebbero stati avvisati immediatamente dalla ragazza e dai suoi amici. Avrebbero dunque chiamato le forze dell’ordine ma l’ex terzino della Juventus aveva già lasciato il locale.

Risultati Ligue 1 e classifica/ Le partite della diciassettesima giornata

Dani Alves si difende

Dani Alves si è difeso dalle accuse di violenza sessuale. Il suo entourage, contattato da Abc, ha negato i fatti, spiegando che si tratterebbe di una notizia falsa. Il giocatore sarebbe infatti stato nel locale in questione ma “solo per poco tempo”. La polizia catalana ha aperto un’indagine: la presunta vittima ha effettuato una visita medica in un ospedale di Barcellona. Come spiega Repubblica, la denuncia per ora non sarebbe stata formalizzata.

L’ex terzino di Juventus e Barcellona è tornato in Spagna per le vacanze natalizie dopo aver concluso il Mondiale in Qatar con il Brasile. Di recente Dani Alves ha firmato per i Pumas della Liga Mx del Messico, dopo una seconda esperienza con i blaugrana tra il 2021 e il 2022. Dal 2016 al 2017 il giocatore ha indossato la maglia della Juventus.

Liverpool, 3 punti con doppio autogol Faes/ Video, il centrale Leicester è choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA